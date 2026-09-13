Chủ động nhận diện, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy từ cơ sở

ANTD.VN - Công an phường Thanh Liệt vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Công an phường Thanh Liệt vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn

Nhận diện đúng để chủ động phòng ngừa

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa công tác phòng, chống ma túy đến gần hơn với từng khu dân cư, từng cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở kinh doanh; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, Nhân dân trước những diễn biến phức tạp và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy.

Tại hội nghị, Trung tá Ngô Quốc Khánh, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; đồng thời làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, báo cáo viên tập trung thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, những tác hại và hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và trật tự, an toàn xã hội.

Đáng chú ý, nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy trong tình hình hiện nay được phân tích cụ thể, giúp người nghe nhận diện những dấu hiệu bất thường và nâng cao cảnh giác trong cuộc sống hằng ngày.

Đối tượng phạm tội ngày càng tìm cách che giấu hành vi, lợi dụng các mối quan hệ xã hội, hoạt động kinh doanh, dịch vụ và những sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc trang bị kiến thức cho người dân, nhất là những người trực tiếp làm việc tại tổ dân phố, trường học, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa... có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành “tai mắt” phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Từ những thông tin được cung cấp, cán bộ và nhân dân phường Thanh Liệt có thêm kiến thức để nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh, đồng thời biết cách phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trung tá Ngô Quốc Khánh, Báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã truyền đạt những nội dung cơ bản

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Thanh Liệt nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Trong đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, cần phát huy vai trò của từng tổ dân phố, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và mỗi gia đình. Khi người dân có kiến thức, có ý thức cảnh giác và chủ động cung cấp thông tin, những nguy cơ phát sinh từ cơ sở sẽ được phát hiện, ngăn chặn sớm.

Phó Trưởng Công an phường Thanh Liệt đề nghị các lực lượng, tổ dân phố và các đoàn thể trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phản ánh những dấu hiệu liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an phường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Với đặc thù địa bàn có đông dân cư, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ, việc xây dựng ý thức phòng, chống ma túy trong cộng đồng càng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Mỗi người dân không chỉ là người được tuyên truyền mà còn có thể trở thành một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới phòng ngừa tội phạm tại cơ sở.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy tại phường Thanh Liệt vì thế không chỉ góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ mà còn nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phát hiện, tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng phường Thanh Liệt an toàn, lành mạnh, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi đời sống cộng đồng.