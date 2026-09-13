Xử lý quyết liệt, 'không có vùng cấm' các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet

ANTD.VN - Trước tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp như thanh thiếu niên nghiện game, tụ tập khuya, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị lôi kéo tham gia hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh Internet, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

22h tối 12/8, Công an phường Bạch Mai đã tổ chức kiểm tra hàng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn. Theo khoản 3 Điều 100 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, quán Internet hoạt động ngoài khung giờ 8h-22h hoặc vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với tổ chức.

Với tinh thần quyết liệt, "không có vùng cấm", Công an phường đã yêu cầu tất cả các quán internet đóng cửa sau 22h.

Công an phường kiểm tra hàng loạt các quán internet trên địa bàn.

Việc ra quân kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng cơ sở kinh doanh dịch vụ internet hoạt động quá giờ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kinh doanh có điều kiện; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về tác hại của việc nghiện game online, khuyến khích sử dụng Internet phục vụ học tập, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên mạng.

Công an phường Bạch Mai cũng yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh internet trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về độ tuổi, thời gian hoạt động, không để học sinh chơi trong giờ học hoặc sau 22 giờ đêm, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt, duy trì hoạt động camera giám sát và phần mềm quản lý người chơi.

Kiên quyết yêu cầu các quán internet đóng cửa sau 22h.

Công an phường khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh cần quan tâm, theo dõi việc sử dụng Internet của con em; định hướng trẻ tiếp cận thông tin lành mạnh, tránh xa trò chơi bạo lực, cờ bạc trực tuyến và các trang web có nội dung xấu độc.

Công an phường cũng kêu gọi người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện cơ sở Internet hoạt động quá giờ, có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời, góp phần giữ vững bình yên khu dân cư.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm. Sự vào cuộc quyết liệt này khẳng định nỗ lực của lực lượng Công an trong việc làm sạch địa bàn, giữ vững môi trường không gian mạng an toàn và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.