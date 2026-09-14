ANTD.VN - Ngày 12-9, tại Thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chụp ảnh chung trước hội đàm

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định; quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính trị, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược; mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng mở trong tương lai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang thăm Ấn Độ; đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS và nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã góp phần nâng tầm hội nghị. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ là 2 trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA); hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á - Âu. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.

Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi; sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G... xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.