Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định; quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính trị, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược; mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng mở trong tương lai.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang thăm Ấn Độ; đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS và nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã góp phần nâng tầm hội nghị. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.
Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ là 2 trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA); hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.
Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á - Âu. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.
Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi; sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G... xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.
Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.
Thủ tướng đề xuất 3 định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS
Ngày 13-9, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026.
Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, nước đối tác, khách mời, tổ chức quốc tế và khu vực. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của BRICS 2026 là xây dựng nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và bền vững, trên cơ sở cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm, đặt nhân loại trên hết”; nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và đề xuất các nước cùng khuyến nghị cải cách quản trị toàn cầu trên ba trụ cột là tính đại diện, khả năng đáp ứng và xây dựng luật lệ.
Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương, các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.
Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hóa - giao lưu nhân dân, thúc đẩy hòa bình, xây dựng một trật tự quốc tế đại diện hơn, công bằng hơn; nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt cả về thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường, y tế và giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định thị trường năng lượng và duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn cung đa dạng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu.
Phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.
Đánh giá cao các ưu tiên “Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và phát triển bền vững”, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất 3 định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới.
Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.
Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan tỏa cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch.
Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hoà bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được nước chủ nhà và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao.
Minh Trí