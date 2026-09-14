Miền Trung mưa lớn, gần 600 căn nhà bị ngập

ANTD.VN -Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, hàng trăm hộ dân phải sơ tán tránh lũ.

Mưa lớn gây ngập lụt tại các tỉnh miền Trung

Tại các tỉnh xảy ra mưa lớn như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Tính đến 06h/14/9/2026, đã có 09 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 05; Huế 04); 591 nhà bị ngập (Quảng Trị).

Chính quyền các địa phương đã phải di dời 712 hộ đến nơi tránh trú an toàn (Quảng Trị 663; Huế 05; Đà Nẵng 44).

Về giao thông: 19 vị trí QL, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông (QL 9B, 15D, ĐT 588a, 586, 587 và 571 tại Quảng Trị; ĐT 17b tại Huế); 55 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập lụt từ 0,2-0,8m, có nơi trên 01m gây chia cắt cục bộ. (Quảng Trị 43; Huế 12)...

Cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Huế; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng tổ chức di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ cao.