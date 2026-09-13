Bộ Công Thương giảm 1 đầu mối, còn 21 đầu mối

ANTD.VN - Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, với 21 đầu mối, giảm 1 đầu mối so với trước.

Bộ Công Thương cơ cấu lại tổ chức, giảm đầu mối

Tại Nghị định 351/2026/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương vừa được Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương có 42 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo; dầu khí, than, năng lượng ngoài; phát triển các ngành cơ khí, luyện kim, khai thác - chế biến - tiêu thụ khoáng sản; thương mại điện tử, thị trường trong nước...

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương sẽ có 21 đầu mối. Như vậy, theo Nghị định định mới, Bộ Công Thương đã giảm 1 đầu mối.

Các đơn vị gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng bộ; Cục Năng lượng - Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương.

Về phân loại tổ chức, 18 đơn vị đầu tiên trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương là các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trong khi đó, 3 đơn vị gồm: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương là các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, so với Nghị định 40/2025/NĐ-CP, Nghị định 351/2026/NĐ-CP có nhiều điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Về phạm vi quản lý nhà nước, nghị định mới bổ sung, làm rõ các lĩnh vực như: địa chất, khoáng sản, khu công nghiệp; đồng thời quy định cụ thể hơn về điện, năng lượng tái tạo, dầu khí, than, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Nghị định 351/2026/NĐ-CP không còn các đơn vị gồm Vụ Dầu khí và Than, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Vụ Chính sách thương mại đa biên và Thanh tra Bộ. Trong đó, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Vụ Chính sách thương mại đa biên được hợp nhất thành Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên.

Cùng với đó, cơ cấu mới có Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Thương mại điện tử được tổ chức thay cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Một số chức năng trước đây thuộc Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cũng được thể hiện và phân bổ lại trong cơ cấu, nhiệm vụ của các đơn vị theo nghị định mới. Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương tiếp tục được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công Thương.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là Nghị định số 40/2025/NĐ-CP trước đây dành hẳn khoản 15 Điều 2 quy định chi tiết nhiệm vụ về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. Nghị định số 351/2026/NĐ-CP không còn nhóm nhiệm vụ này trong danh mục 42 khoản của Điều 2, mà chỉ quy định tại Điều 5 - Điều khoản chuyển tiếp: Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho đến khi có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 351/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026; thay thế Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.