Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp khẳng định một hình ảnh Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

ANTD.VN - Trong những ngày diễn ra chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Pháp, nhiều hãng thông tấn, báo chí và kênh truyền hình quốc tế đã dành sự quan tâm đặc biệt, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Nga

Báo Izvestia đánh giá chuyến thăm sẽ "đi vào lịch sử", khi lần đầu tiên kể từ năm 1991, một nhà lãnh đạo Việt Nam đồng thời giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước thăm Nga.

Theo Izvestia, chuyến thăm diễn ra trong thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu lớn về hiện đại hóa, chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ, công nghiệp vũ trụ và năng lượng. Chương trình làm việc lần này cũng nổi bật bởi phạm vi rộng, từ chính trị đến khoa học và công nghệ.

Báo Vedomosti dành nhiều dung lượng tường thuật lễ đón cấp Nhà nước tại Điện Kremlin cũng như các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau hội đàm hẹp, hai nhà lãnh đạo tham dự trực tuyến lễ khai trương phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội, tiến hành hội đàm mở rộng, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và phát biểu trước báo chí.

Trong khi đó, Kommersant đặc biệt chú ý tới quy mô và thời lượng các cuộc tiếp xúc cấp cao. Tờ báo cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc tại Điện Kremlin gần như cả ngày, đồng thời nhấn mạnh bầu không khí hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước.

Nhà nghiên cứu phương Đông Elena Pyltsina thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định chuyến thăm "mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước". Theo bà, sau 3/4 thế kỷ và những thay đổi lớn của hệ thống quốc tế, Nga và Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tin cậy lẫn nhau và tiếp tục là những đối tác truyền thống quan trọng.

Truyền thông Nga cũng chú ý tới chính sách đối ngoại của Việt Nam. Izvestia nhận định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nga, sau đó tới Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris cho thấy Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

Nhà khoa học chính trị Tatyana Kosacheva cho rằng việc duy trì quan hệ với nhiều đối tác giúp Việt Nam mở rộng không gian hợp tác và tăng khả năng lựa chọn trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mở rộng hợp tác sang những động lực phát triển mới

Một nội dung được nhiều cơ quan truyền thông nhấn mạnh là triển vọng đưa quan hệ song phương sang những lĩnh vực hợp tác mới.

Kommersant nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với trọng tâm là hiện đại hóa, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng, tạo thêm dư địa để Nga và Việt Nam mở rộng hợp tác ngoài các lĩnh vực truyền thống.

Theo TASS, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký gần 20 văn kiện về các lĩnh vực như đầu tư, đào tạo nhân lực và năng lượng. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá các văn kiện được ký kết sẽ tạo cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục xác định năng lượng và dầu khí là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở rộng sang điện hạt nhân, điện gió, điện khí; nhất trí đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương.

Hai nước cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế đi vào thực chất, nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD.

Đáng chú ý, cổng thông tin Chính phủ Nga và nhiều cơ quan truyền thông đề cập tới cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh triển vọng phát triển các liên doanh thế hệ mới trong kinh tế số, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, hạ tầng vận tải, công nghiệp và nông nghiệp.

Hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được đăng tải trang trọng trên cổng thông tin Điện Kremlin

Trong lĩnh vực năng lượng, Interfax dẫn lời Chủ tịch NOVATEK Leonid Mikhelson cho biết các cuộc đàm phán với Việt Nam đã ở "giai đoạn rất tiến triển", với khả năng những chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên được thực hiện từ năm 2027. Hai bên cũng thống nhất thành lập nhóm công tác nghiên cứu các dự án năng lượng và LNG quy mô lớn tại Việt Nam.

Chuyên gia Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), nhận định hợp tác hai nước đang mở rộng trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, hậu cần và giáo dục. Các dự án trong dược phẩm, khoa học vật liệu, chuyển đổi số và công nghệ sinh học cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế.

Việt Nam - cầu nối giữa Nga với ASEAN

Một góc nhìn đáng chú ý khác của truyền thông Nga là vai trò của Việt Nam trong kết nối Nga với ASEAN.

Hãng tin URANEWS cho rằng Nga đặt kỳ vọng lớn vào phát triển hợp tác lâu dài với Việt Nam, trong khi Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối để doanh nghiệp Nga tiếp cận ASEAN và các thị trường quốc tế khác.

Bà Ekaterina Koldunova cho rằng trong bối cảnh Nga tăng cường quan hệ với phương Đông và Việt Nam đẩy nhanh phát triển kinh tế, hai nước đang có thêm những lợi ích giao thoa. Việc phát triển quan hệ với Việt Nam càng có ý nghĩa khi Việt Nam đảm nhận vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga.

Nhà kinh tế Nikita Maslennikov thuộc Trung tâm Công nghệ Chính trị Nga cũng nhận định ASEAN sẽ trở thành một trong những trung tâm trọng lực của kinh tế toàn cầu trong những thập kỷ tới. Truyền thông Nga dẫn lại thông điệp từ phía Việt Nam về việc sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp Nga tiếp cận ASEAN và các thị trường quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm hợp tác giữa hai nước.

Minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Ông Giulio Chinappi, chuyên gia phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Âu Á và Địa Trung Hải (CeSEM), nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp không chỉ đánh dấu những cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo ông Chinappi, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ở thời điểm đặc biệt khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện này đã thành công trong việc kết nối di sản hữu nghị truyền thống vững chắc với tầm nhìn đối ngoại hiện đại, đáp ứng trực tiếp các yêu cầu phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Vị chuyên gia của CeSEM nhấn mạnh những cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin cùng các lãnh đạo cấp cao Nga đã khẳng định mức độ tin cậy chính trị đặc biệt cao.

Việc hai bên ra Tuyên bố chung về củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, cùng hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng, giao thông, khoa học công nghệ và an toàn hạt nhân, đã tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chuyên gia Chinappi nhấn mạnh chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ ràng nhất về chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Tại cả hai điểm đến, Việt Nam và các đối tác đều tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Hiến chương Liên hợp quốc.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp đã vượt trên khuôn khổ của những cuộc tiếp xúc ngoại giao thông thường, khi vừa củng cố vững chắc các lĩnh vực hợp tác chiến lược truyền thống, vừa khai mở những không gian hợp tác mới mang tính đột phá về công nghệ, năng lượng và không gian vũ trụ.

Quan trọng hơn, các chuyến thăm này đã khẳng định một hình ảnh Việt Nam tự tin, bản lĩnh, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời thể hiện tâm thế của một quốc gia đang chủ động chuẩn bị những nền tảng công nghệ và đối ngoại vững chắc nhất để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.