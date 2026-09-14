Bộ GD-ĐT: Điều lệ hoạt động của ban phụ huynh sẽ theo hướng không hình thành quỹ riêng

ANTD.VN - Thông tin về dự thảo điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết sẽ xây dựng theo hướng không hình thành quỹ của ban đại diện.

Bộ GD-ĐT vẫn đang hoàn thiện Thông tư ban hành điều lệ ban hành đại diện cha mẹ học sinh.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, các sở GD-ĐT: TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Phòng, Lai Châu và một số địa phương đề nghị làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của ban đại diện với các khoản thu và tài trợ cho cơ sở giáo dục; không để ban đại diện trở thành chủ thể huy động, thu hoặc quản lý tiền.

Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết sẽ chỉnh sửa dự thảo theo hướng: không tiếp tục quy định theo cơ chế hình thành kinh phí hoạt động do ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây; quy định rõ ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Được biết, dự thảo sẽ chỉnh sửa theo hướng: ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thực hiện vai trò đại diện, kết nối, tập hợp, phản ánh ý kiến và phối hợp với cơ sở giáo dục; không can thiệp vào quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của nhà trường và nhà giáo.

Đồng thời, các quy định sẽ được chỉnh lý để phân định rõ quyền tham gia, góp ý, phản ánh, kiến nghị của cha mẹ học sinh với thẩm quyền quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục, bảo đảm phối hợp nhưng không làm thay đổi hoặc thay thế trách nhiệm, thẩm quyền của các chủ thể theo quy định của pháp luật.

Hiện dự thảo này đang được hoàn thiện và chờ phê duyệt. Tuy nhiên, thời điểm này các trường học đều đã và đang tổ chức họp phụ huynh đầu năm học. Đa số Ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn triển khai thu các khoản quỹ học kỳ I với nhiều mức khác nhau, đa phần từ 1 đến 2 triệu đồng/học sinh và vẫn đang gây nhiều thắc mắc.

Việc ngăn ngừa lạm thu, bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch các khoản thu đối với hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh luôn được đề cập vào mỗi dịp vào năm học.