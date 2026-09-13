Áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh-Quảng Trị trong đêm nay, mưa to từ miền Bắc đến miền Trung

ANTD.VN -Vào 4h sáng nay 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP. Đà Nẵng. Áp thấp nhiệt đới đổ bộ gây mưa lớn từ miền Bắc vào đến miền Trung.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng đêm qua và sáng sớm nay 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

Vào 4h sáng nay 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP. Đà Nẵng; cách TP. Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc, cách TP. Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và giữ nguyên vận tốc 10km/h. Đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc-106,5 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đã áp sát đất liền trung khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Sau khi đổ bộ vào đất liền khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và đi vào khu vực Trung Lào.

Vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối ngày 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng.

Từ sáng 13/9 đến đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.