Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

ANTD.VN - Ngày 13/9, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu", dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18- Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, nước đối tác, khách mời, tổ chức quốc tế và khu vực. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.

Dự kiến trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam với vai trò Nước đối tác của BRICS về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Qua đó, khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các Nước thành viên và đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.

Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) được thành lập năm 2006. Sau 20 năm hình thành và phát triển, từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính, BRICS đã trở thành một cơ chế hợp tác đa phương có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tiếng nói và đóng góp của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu. Đến nay, BRICS có 11 nước thành viên và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Hiện các nước thành viên và nước đối tác BRICS chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và 56% dân số thế giới.

Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra ngày 12 và 13/9/2026 tại Ấn Độ, với chủ đề "Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững". Trong năm Chủ tịch 2026, Ấn Độ tích cực thúc đẩy BRICS tiếp tục triển khai các sáng kiến đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2025 (tại Brazil), đồng thời đề xuất các sáng kiến mới trong các lĩnh vực lao động, việc làm, trao quyền cho phụ nữ, khởi nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, đô thị, nông nghiệp, hạ tầng, dữ liệu.

Thời gian qua, với vai trò Nước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS.

Việt Nam cũng đã chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác cụ thể, phù hợp với ưu tiên của đất nước, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.