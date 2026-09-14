Không được lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm bếp ăn trường học chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp

ANTD.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, phải lấy yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho học sinh làm yêu cầu cốt lõi; không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú của học sinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo Công điện, thời gian qua, tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em, học sinh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Căn cứ quy định về phân cấp và điều kiện thực tế của địa phương, giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh, phải lấy yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh làm yêu cầu cốt lõi; không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, giám sát trực tiếp chất lượng, số lượng suất ăn, việc giao nhận thực phẩm, tổ chức bữa ăn và chăm sóc trẻ em, học sinh tại trường; kịp thời phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm quy định.

Công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và thông tin chính xác về thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và các nội dung cần thiết liên quan đến bữa ăn để cha mẹ học sinh biết và tham gia giám sát. Việc tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng tính minh bạch và giám sát xã hội, không làm thay trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học…

Bộ Y tế được giao chủ trì rà soát, cập nhật và hướng dẫn cụ thể các yêu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đối với bữa ăn nội trú, bán trú phù hợp với từng độ tuổi, cấp học...