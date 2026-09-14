Lộ trình xây dựng Đề án cải cách tiền lương và tiến độ trình Trung ương

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3/2027.

Dự kiến trình đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 8 tháng đầu năm 2026, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang được tăng lương 8% từ ngày 1/7. Mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện tiếp tục được tính trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số lương. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng, tiền lương và các khoản phụ cấp tính theo mức này cũng được điều chỉnh tương ứng.

Tuy nhiên, việc tăng lương cơ sở 8% là một bước điều chỉnh chính sách tiền lương hiện hành, chưa phải việc chuyển sang hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm.

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương được đặt ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết xác định tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

Mới đây, tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ chuẩn bị kỹ Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng Đề án cần tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia, nghiên cứu nhiều phương án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Nội vụ được giao đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện.

Tiến độ dự kiến như sau:Giai đoạn tháng 7 - 10/2026, thành lập Tổ Biên tập, Nhóm chuyên gia nòng cốt; xây dựng dự thảo nội dung Đề án; tổ chức các cuộc khảo sát, tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia ở trung ương và địa phương; tiếp nhận báo cáo tổng kết chuyên đề từ các bộ, ngành.

Tháng 10 - 11/2026: Hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Ban Chỉ đạo Trung ương và báo cáo Đảng ủy Chính phủ.

Tháng 8 - 12/2026: Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo lần 1 Nghị quyết và trình Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Đảng ủy Chính phủ.

Tháng 01 - 02/2027: Hoàn thiện dự thảo lần 2 Nghị quyết và báo cáo Đảng ủy Chính phủ.

Tháng 2/2027: Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến.

Tháng 3/2027: Trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.