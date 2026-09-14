Gần 1.000 thí sinh tranh tài, đưa robot bước vào “kỷ nguyên mới”

ANTD.VN - Gần 1.000 thí sinh thuộc 453 đội thi đã cùng tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026. Không chỉ là cuộc đua về tốc độ và độ chính xác, sân chơi Robotics còn là nơi học sinh vận dụng kiến thức STEM, rèn tư duy sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ.

Trong đó, vòng Khu vực miền Trung được tổ chức tại trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) quy tụ 287 đội thi với 519 thí sinh đến từ 8 tỉnh, thành phố; Vòng khu vực miền Nam được tổ chức tại trường Đại học Đồng Nai, TP Đồng Nai đến từ 6 tỉnh, TP với sự tham gia của 166 đội thi, gồm 296 thí sinh.

Ban tổ chức cho biết, qua sáu mùa tổ chức, cuộc thi từng bước khẳng định là sân chơi khoa học, công nghệ bổ ích dành cho học sinh trên toàn quốc. Tại đây, kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học được vận dụng vào quá trình thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot.

Qua đó giúp thí sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc nhóm.

Không chỉ là cuộc đua về tốc độ và độ chính xác, sân chơi Robotics còn là nơi học sinh vận dụng kiến thức STEM, rèn tư duy sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ.

Với chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, Vòng khu vực năm nay gửi gắm thông điệp: Hành trang để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới không chỉ là những thành tựu công nghệ hiện đại mà trước hết là thế hệ công dân trẻ có tri thức, khát vọng sáng tạo, khả năng làm chủ và ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Những robot trên sa bàn tuy còn nhỏ nhưng phía sau là những ước mơ lớn cùng nhiều giờ miệt mài lắp ráp, lập trình, thử nghiệm và không ngừng hoàn thiện của các thí sinh. Tại vòng thi này, mỗi đội trải qua hai lượt thi đấu chính thức để thể hiện khả năng xử lý nhiệm vụ, tư duy logic, độ chính xác và sự phối hợp giữa các thành viên.

Không chỉ hướng đến kết quả và thứ hạng, quá trình tranh tài còn giúp thí sinh rèn luyện bản lĩnh, khả năng ứng phó với tình huống phát sinh, tinh thần kiên trì thử nghiệm và chủ động tìm kiếm giải pháp khi robot chưa vận hành như mong muốn.

Với quy mô lớn và số lượng đội thi đông đảo, hai điểm thi tại tỉnh Nghệ An và TP. Đồng Nai tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thí sinh, giáo viên, huấn luyện viên và những người trẻ có chung niềm đam mê Robotics.

Mỗi sản phẩm được đưa đến sân thi là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế, lập trình, thử nghiệm và nhiều lần điều chỉnh của các thành viên trong đội. Các đội có thành tích xuất sắc tại vòng Khu vực sẽ được lựa chọn tham dự vòng Chung kết Quốc gia, tiếp tục tranh tài cùng những đại diện tiêu biểu của khu vực miền Bắc vào ngày 20/9/2026 tại tỉnh Hưng Yên.

Đây là bước quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ có năng lực và niềm đam mê Robotics; góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong thanh thiếu nhi.

Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam không chỉ là cuộc tranh tài về robot mà còn là hành trình để các thí sinh học hỏi, sáng tạo, hợp tác và trưởng thành qua từng thử thách. Qua đó, hoạt động góp phần xây dựng môi trường giáo dục STEM thiết thực, khuyến khích thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và chuẩn bị những năng lực cần thiết để làm chủ công nghệ trong tương lai.