Bộ Y tế chấn chỉnh việc cấp giấy khám sức khỏe "siêu tốc"

ANTD.VN - Một số phòng khám tư nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc với thời gian rất nhanh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu xác minh thông tin phản ánh về hoạt động khám và cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc tại một số phòng khám tư nhân.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cơ quan này nhận được phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc một số phòng khám tư nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc với thời gian thực hiện rất nhanh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ các nội dung, vụ việc có liên quan và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Công khai thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc tới cơ quan báo chí theo quy định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe; kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về khám sức khỏe; kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn bảo đảm số điện thoại đường dây nóng được công khai trên website của đơn vị hoạt động 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động khám sức khỏe; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu trong việc xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và các nội dung có liên quan.

Các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên website của Sở Y tế, đồng thời cung cấp đường link cập nhật danh sách các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe để thuận tiện cho việc tra cứu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.