Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Bắc bộ mưa rất to đến 450mm

ANTD.VN -Mặc dù áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào Quảng Trị và suy yếu và tan nhưng khu vực Bắc bộ và Trung bộ xuất hiện một đợt mưa cực lớn, nhiều nơi lên đến 450mm-500mm.

Vào đêm qua 13/9, cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin cảnh báo cuối cùng về áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào khu vực Quảng Trị đã suy yếu và tan trên khu vực phía Tây của tỉnh này.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay 14/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to;

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh và phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ hôm nay đến đêm ngày 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực Bắc bộ đề phòng một đợt mưa cực lớn, lên đến 450mm-500mm

Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều tối ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc bộ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50- 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Tổng lượng mưa từ sáng sớm 14/9 đến ngày 16/9 ở khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh từ 180-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm;

Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.