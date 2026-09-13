Phòng ngừa rủi ro đầu tư cho cán bộ, chiến sĩ

ANTD.VN - Công an phường Dương Nội (Thành phố Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Quản lý tài chính cá nhân và đầu tư an toàn trong kỷ nguyên số" nhằm siết chặt công tác giáo dục, quản lý cán bộ và chủ động phòng ngừa sai phạm phát sinh từ các hoạt động giao dịch, đầu tư...

Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ về quản lý cán bộ, chiến sĩ và bám sát phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, Công an phường Dương Nội đã triển khai chương trình sinh hoạt chuyên đề tài chính cho cán bộ, chiến sĩ công an phường. Trung tá Nguyễn Tiến Năng, Phó Trưởng Công an phường chủ trì hội nghị, cùng đại diện tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ đơn vị...

Trung tá Nguyễn Tiến Năng, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, đại diện Ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Nội cùng các chuyên gia tài chính đã phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm cán bộ, chiến sĩ cần nắm vững. Trong đó, hội nghị tập trung vào việc thiết lập nguyên tắc kỷ luật tài chính thông qua kế hoạch thu – chi và tiết kiệm chặt chẽ, bảo đảm cân đối với thu nhập thực tế.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ cũng được bổ sung kiến thức về các kênh đầu tư hợp pháp, nâng cao năng lực nhận diện và phòng tránh nguy cơ lừa đảo, cạm bẫy trong hoạt động giao dịch trực tuyến...

Các chuyên gia cũng hướng dẫn chi tiết cách thức tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính bảo mật, đồng thời trực tiếp giải đáp những vướng mắc liên quan để cán bộ, chiến sĩ áp dụng đúng quy định pháp luật.

Đại diện Ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Nội cùng các chuyên gia tài chính đã phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm cán bộ, chiến sĩ cần nắm vững

Trước bối cảnh chuyển đổi số và sự xuất hiện của nhiều hình thức công nghệ tài chính phức tạp, việc cập nhật kiến thức quản lý tài chính là yêu cầu cấp thiết. Công tác này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kỹ năng đánh giá các hình thức đầu tư tiềm ẩn rủi ro, tuyệt đối không đưa ra các quyết định tài chính thiếu an toàn, vi phạm quy định.

Đồng thời cán bộ, chiến sĩ cũng trực tiếp được giải đáp các vướng mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, tài chính bảo mật...

Thông qua chương trình, tiêu chí “Kỷ luật nhất” được cụ thể hóa, đặt ra yêu cầu cho toàn lực lượng công an phường Dương Nội trong việc nâng cao ý thức tự giác, làm chủ bản thân ở mọi mặt công tác và đời sống. Việc bảo đảm an toàn tài chính cá nhân và tuân thủ kỷ luật là cơ sở quan trọng để duy trì kỷ cương, giữ vững bản lĩnh chính trị, qua đó tập trung tối đa cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.