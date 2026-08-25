Thầy Kim mong Đình Bắc ghi bàn, hứa cùng trò nhảy ăn mừng nếu vô địch

HLV Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được biết đến là những người thường xuyên có những điệu nhảy ăn mừng trong các chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong cuộc họp báo trước chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan (20h ngày 26-8, sân Mỹ Đình), truyền thông đã hỏi hai người có ý định tái hiện những điệu nhảy ăn mừng đầy ngẫu hứng hay không?

"Nếu tuyển Việt Nam vô địch, chắc chắn tôi cũng sẽ dành tặng cho mọi người một điệu nhảy. Thật sự tôi rất mong Đình Bắc ghi bàn, rồi tôi và cậu ấy sẽ cùng nhau ăn mừng bằng một điệu nhảy nào đó", HLV Kim Sang-sik tiết lộ.

Thầy trò Kim Sang-sik - Nguyễn Đình Bắc hứa sẽ cùng nhau nhảy ăn mừng nếu tuyển Việt Nam vô địch tại Mỹ Đình tối 26-8 (Ảnh: Thuần Thư)

Ông Kim từng gây sốt tại Hàn Quốc khi nhảy hip-hop ăn mừng khi cùng CLB Jeonbuk Hyundai Motors giành chức vô địch. Hình ảnh đầy ngẫu hứng đó tiếp tục được nhà cầm quân này tái hiện khi cùng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala.

Về phần mình, Đình Bắc hào hứng bày tỏ: "Tôi và thầy Kim đều thích nhảy. Nếu trong trận chung kết ngày mai chúng tôi giành chiến thắng thì tôi nghĩ không chỉ một mình tôi mà toàn đội cũng sẽ cùng thầy nhảy ăn mừng".

Sẵn sàng "chiêu đãi" người hâm mộ bằng những điệu nhảy ăn mừng, tuy nhiên của hai thầy trò đều tỏ ra thận trọng, dồn sự tập trung, cảnh giác tối đa khi nói tới trận lượt về gặp Thái Lan lúc 20h ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.

"Chúng tôi đã rất vui với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, nhưng mọi thứ đã ở sau lưng. Lúc này, chúng tôi không coi mình có lợi thế mà mặc định trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Bản thân tôi cũng không sớm nghĩ tới việc mình ghi bàn hay không, mà sẽ tập trung cố gắng hết sức mình nếu được trao cơ hội ra quân", Đình Bắc chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik hóm hỉnh nói: "Tỉ số 2-0 đã ở sân khách, còn hiện tại với tôi trong tay, trong túi tôi không có gì cả (cười). Ngày mai chúng tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan".

Dành sự tôn trọng đối thủ Thái Lan, song HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ quyết tâm chiến thắng, cống hiến cho người hâm mộ.

"Các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ suốt 2 tháng qua và ngày mai là lúc gặt hái thành quả. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu hết mình, chơi tốt nhất có thể. Trận đấu ngày mai sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, và các cầu thủ là những người làm nên lịch sử", nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.