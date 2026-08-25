Á quân V-League tăng tốc với 11 tân binh, quyết đua vô địch

ANTD.VN - CLB Thể Công Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27 vào sáng 25-8, đồng thời ra mắt 11 tân binh và công bố những mục tiêu đầy tham vọng trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân trước mùa giải mới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giao Thể Công Viettel 5 nhiệm vụ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đội bóng tiếp tục gìn giữ và phát huy "chất thép của Bộ đội Cụ Hồ", bản sắc đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ



Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, bản sắc ấy cần được thể hiện bằng tính kỷ luật trong tập luyện và thi đấu, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, sự tôn trọng trọng tài, đối thủ và khán giả. Mỗi thành viên cũng phải ý thức rõ trách nhiệm với màu áo Thể Công Viettel và tập thể.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao bằng khen cho Công ty Thể thao Viettel cùng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tập luyện, thi đấu, góp phần vào thành tích Á quân V-League 2025/26.

Mùa giải 2026/27 được xác định là mùa giải có nhiều thách thức đối với Thể Công Viettel. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League, vào chung kết cúp Quốc gia và lọt top 8 khu vực tại AFC Champions League 2.

Để chuẩn bị cho lịch thi đấu trên nhiều mặt trận, Thể Công Viettel đã bổ sung tới 11 tân binh, gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều. Đây là một trong những kỳ chuyển nhượng có số lượng cầu thủ mới lớn nhất của đội bóng áo lính trong những năm gần đây.

Thể Công Viettel tăng tốc với 11 tân binh, quyết đua ngôi vô địch V-League

Đáng chú ý trong danh sách tân binh có Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu cùng các ngoại binh Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz và Hernandez Rodrigues.

Những sự bổ sung này được kỳ vọng giúp HLV Velizar Popov có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự, qua đó tăng khả năng xoay tua và tạo ra sức cạnh tranh trong đội hình khi Thể Công Viettel phải chinh chiến đồng thời ở V-League, cúp Quốc gia và AFC Champions League 2.

Thể Công Viettel sẽ mở màn V-League 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân Đồng Nai ngày 4-9. Chưa đầy hai tuần sau, đội bóng áo lính bước vào thử thách tại AFC Champions League 2 khi tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy ngày 16-9.