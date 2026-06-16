Tuyến đường thủy Paraná-Paraguay được nâng cấp tạo thuận lợi cho xuất khẩu Việt Nam

Xuất khẩu Việt Nam qua đường biển có thêm cơ hội mới

Theo Thương vụ Việt Nam tại Argentina, việc Chính phủ Argentina sơ bộ lựa chọn liên danh Jan De Nul (Bỉ) và Servimagnus để thực hiện dự án nạo vét, lắp đặt hệ thống báo hiệu và quản lý tuyến đường thủy Paraná-Paraguay được xem là một động thái quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng logistics của khu vực Nam Mỹ.

Theo Bộ Kinh tế Argentina, tuyến đường thủy Paraná-Paraguay hiện là hành lang vận tải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Argentina. Tuyến đường dài hơn 1.500 km này không chỉ phục vụ hoạt động thương mại của Argentina mà còn là cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của Paraguay, Uruguay, Bolivia và một phần miền Nam Brazil.

Đáng chú ý, Bộ Kinh tế Argentina cho biết dự án mới hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hệ thống vận tải đường thủy và giảm chi phí logistics. Đây là tín hiệu tích cực đối với toàn bộ chuỗi cung ứng khu vực Mercosur trong trung và dài hạn.

Từ góc độ thương mại quốc tế, việc cải thiện năng lực vận tải trên tuyến Paraná-Paraguay có thể giúp tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa từ nội địa các nước Nam Mỹ ra Đại Tây Dương thông qua các cảng biển lớn của Argentina và Uruguay. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian vận chuyển, chi phí logistics và năng lực tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu có khả năng được cải thiện trong tương lai.

Thương vụ cho rằng, với doanh nghiệp Việt Nam, đây là một tín hiệu đáng quan tâm bởi Nam Mỹ luôn được xem là thị trường có tiềm năng lớn nhưng chi phí logistics còn tương đối cao. Nếu các dự án nâng cấp hạ tầng vận tải được triển khai hiệu quả, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có thể được hưởng lợi như cà phê; hạt điều; hồ tiêu; thủy sản chế biến; giày dép và dệt may; đồ gỗ và nội thất; hàng tiêu dùng; sản phẩm điện tử và linh kiện.

Bên cạnh đó, việc Uruguay tiếp tục nâng cao vai trò là trung tâm logistics của khu vực có thể mở ra thêm các lựa chọn về tuyến vận chuyển và kho trung chuyển cho hàng hóa Việt Nam khi tiếp cận thị trường Paraguay, Uruguay và khu vực Mercosur.

“Argentina đẩy mạnh hiện đại hóa tuyến đường thủy Paraná-Paraguay không chỉ mang ý nghĩa đối với hoạt động xuất khẩu của nước này mà còn phản ánh xu hướng đầu tư vào hạ tầng logistics khu vực Nam Mỹ. Đây là yếu tố tích cực đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu sang Argentina, Uruguay, Paraguay và các nước lân cận trong những năm tới”- đại diện Thương vụ cho hay.