Các đại biểu dự buổi Lễ.

Dự Lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ Trưởng Bộ Công an; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3.

Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam đã viết nên biết bao trang sử hào hùng bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người chiến sĩ trung kiên. Họ là những người đã lặng thầm cống hiến, không tiếc tuổi xuân, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân.

Trong số những người con ưu tú ấy, Liệt sĩ Bùi Thị Cúc (1930- 1951), tên khai sinh là Trần Thị Lan, quê ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành biểu tượng bất khuất của tinh thần cách mạng và lòng trung kiên son sắt. Là một nữ chiến sĩ Công an tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đã sống một cuộc đời giản dị mà cao cả, chiến đấu với tất cả ý chí và lòng quả cảm, và ngã xuống trong những năm tháng đấu tranh gian khổ để bảo vệ nền độc lập còn non trẻ của đất nước.

Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Bùi Thị Cúc luôn thể hiện là một đảng viên mẫu mực, luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến và hy sinh đến hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Được giao làm cán bộ phụ nữ xã, rồi làm cán sự Hội Phụ nữ huyện Ân Thi, lúc địch vây ráp, khủng bố gắt gao, đồng chí được giao làm nhiệm vụ địch vận, đóng vai người buôn bán tại chợ Cảnh Lâm để thu thập thông tin từ tên Nguyễn Doãn Nhi - một cán bộ phản bội làm tay sai cho giặc.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng các thương binh, bệnh binh của xã Xuân Trúc.

Khi có thời cơ thích hợp, bằng sự mưu trí và lòng quả cảm, đồng chí đã phối hợp cùng đồng đội diệt trừ tên Việt gian bán nước. Đồng chí Bùi Thị Cúc đã bị địch bắt và tra tấn dã man, song với ý chí sắt son và lòng kiên trung, đồng chí đã không khuất phục trước kẻ thù.

Sáng 15/5/1950, trước dân làng, dù bị tra tấn dã man, đồng chí vẫn ngẩng cao đầu bất khuất, hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm”, giữ vững khí tiết của người Công an cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Khi ấy đồng chí vừa tròn 20 tuổi!

Tinh thần kiên cường, bất khuất và hành động dũng cảm hy sinh của liệt sĩ Bùi Thị Cúc là tấm gương chói lọi, thể hiện khí phách của người chiến sĩ Cộng sản đã thực hiện trọn vẹn lời thề: Sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà tặng các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.

Ghi nhận công lao và sự hy sinh anh dũng của người Cộng sản trẻ tuổi, người chiến sỹ Công an cách mạng, ngày 15/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 77/SL truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng III và 6 chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”. Ngày 3/8/1995, Chủ tịch nước ký Quyết định số 499-KT/CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sỹ Bùi Thị Cúc.

Việc triển khai xây dựng Khu lưu niệm khẳng định sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên và địa phương đối với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân công lao, sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 13.000m² thuộc địa bàn xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao đóng góp to lớn của liệt sỹ Bùi Thị Cúc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đây là dấu mốc quan trọng, khu lưu niệm chính thức trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, sau Lễ khánh thành, Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu khu lưu niệm, khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, xã Xuân Trúc sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Hưng Yên và quê hương nữ anh hùng Bùi Thị Cúc ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh và du khách khi đến dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm không chỉ mang theo lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Việt Tiến); Đài Liệt sĩ tỉnh Hưng Yên (phường Phố Hiến); Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ huyện Kim Động (cũ); dâng hoa tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến). Đồng thời, thăm hỏi gia đình mẹ Liệt sĩ Tạ Thị Hải, thôn Yên Khê, xã Việt Tiến.