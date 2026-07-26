Hành trình về nguồn lan tỏa nghĩa tình, bồi đắp truyền thống cách mạng

ANTD.VN - Hưởng ứng mô hình “Tri ân sâu sắc nhất – An sinh thiết thực nhất – Giáo dục truyền thống hiệu quả nhất”, trong hai ngày 24 và 25-7, Cụm Thi đua số 14 - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Hà Tĩnh với nhiều hoạt động dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cụm Thi đua số 14 - CATP Hà Nội trao quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Chương trình không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Cụm Thi đua số 14 - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình “Tri ân sâu sắc nhất – An sinh thiết thực nhất – Giáo dục truyền thống hiệu quả nhất” gắn với Chương trình “Hành trình về nguồn” theo Kế hoạch số 88/KH-CTĐ14 ngày 14-4-2026.

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) - địa chỉ đỏ gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Cụm Thi đua số 14 đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Cụm Thi đua số 14 đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những câu chuyện xúc động về sự cống hiến của lớp lớp cha anh nơi Ngã ba Đồng Lộc đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ báo công, Trung tá Lê Văn Quyền, Trưởng Công an xã Thanh Trì, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 14 khẳng định, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Truyền thống vẻ vang ấy sẽ tiếp tục là động lực để cán bộ, chiến sĩ trong Cụm không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cụm thi đua số 14- CATP Hà Nội về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng

Từ địa chỉ đỏ giàu giá trị lịch sử, đoàn công tác tiếp tục đến UBND xã Đồng Lộc để tổ chức chương trình tri ân, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong không khí ấm áp của tháng Bảy tri ân, đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà tới 2 Mẹ liệt sĩ, 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng quà cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; 12 trẻ em khuyết tật và 10 trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Chùa Vĩnh. Bên cạnh đó, Cụm Thi đua số 14 còn hỗ trợ 5 triệu đồng để Chùa Vĩnh tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với những người đã có nhiều hy sinh, cống hiến cho đất nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái đối với các hoàn cảnh yếu thế trong cộng đồng.

Đại diện địa phương, ông Phan Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Lộc bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của Cụm Thi đua số 14 - Công an thành phố Hà Nội dành cho địa phương. Theo ông, chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Đoàn công tác trao quà trẻ mồ côi xã Đồng Lộc

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động tri ân, chương trình còn là đợt sinh hoạt chính trị giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Công an cơ sở. Qua mỗi địa chỉ đỏ, mỗi câu chuyện lịch sử và mỗi hoàn cảnh được sẻ chia, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, cống hiến.

Với cách làm thiết thực, giàu tính nhân văn, mô hình “Tri ân sâu sắc nhất – An sinh thiết thực nhất – Giáo dục truyền thống hiệu quả nhất” gắn với Chương trình “Hành trình về nguồn” của Cụm Thi đua số 14 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn gần dân, trọng nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng và phát huy truyền thống cách mạng trong mọi mặt công tác.