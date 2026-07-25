Khắc ghi công lao các anh hùng liệt sỹ, tiếp bước truyền thống vẻ vang

ANTD.VN -Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm và lòng tự hào cho cán bộ, chiến sỹ.

Đoàn công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội do Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng làm Trưởng đoàn tổ chức hoạt động tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội

Sáng 25/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội, Đoàn công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội do Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tập thể CBCS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, tập thể cán bộ, chiến sĩ nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô bình yên, văn minh, hiện đại, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hoạt động không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc bản lĩnh chính trị, tinh thần cống hiến cho mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Trước đó, ngày 23/7/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mở đầu chuỗi hoạt động tri ân bằng Lễ dâng hương, báo công tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, trong khuôn viên Công viên Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Đoàn công tác do Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng làm Trưởng đoàn tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu

Đoàn công tác do Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của nữ anh hùng cách mạng Võ Thị Sáu - biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh của Chị, đoàn đại biểu đã báo công về những kết quả, thành tích nổi bật của đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cũng trong ngày 23/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân cán bộ, chiến sĩ là thương binh, thân nhân thương binh và gia đình liệt sỹ đang công tác tại đơn vị.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ thay mặt đơn vị tặng quà các đồng chí thuộc diện gia đình chính sách

Chương trình do Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng chủ trì. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, đồng chí Trưởng phòng đã ân cần thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Chuỗi hoạt động tri ân của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng An ninh chính trị nội bộ không chỉ thể hiện đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Thông qua các hoạt động tưởng niệm, báo công và tri ân, cán bộ, chiến sỹ càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; từ đó tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào thi đua "Ba nhất" với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng bình yên, văn minh và phát triển bền vững.