Những chuyến tàu tri ân, đưa các liệt sĩ về quê hương

ANTD.VN -Gần 3 năm qua, ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sĩ, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương trên những chuyến tàu Bắc - Nam và các tuyến đường sắt quốc gia.

Ngành đường sắt phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thực hiện miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí vé tàu cho thân nhân đi cùng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Chương trình này đã được duy trì thường xuyên và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty CP Vận tải đường sắt với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Cụ thể, trong năm 2024, Công ty đã miễn phí vé tàu cho 72 thân nhân liệt sĩ, đồng hành đưa 36 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

Năm 2025 miễn phí vé tàu cho 82 thân nhân liệt sĩ, phục vụ vận chuyển 41 hài cốt liệt sĩ.

Ngành Đường sắt đã đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong gần 3 năm qua, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương

Tính đến tháng 7/2026 Công ty đã miễn phí vé tàu cho 40 thân nhân liệt sĩ, đồng hành trong hành trình đưa 20 hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Gần 3 năm qua, ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sĩ, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương trên những chuyến tàu Bắc - Nam và các tuyến đường sắt quốc gia.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần sẻ chia với các gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt người thân trở về an táng tại quê nhà.

Mỗi chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về là một hành trình đặc biệt, không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận tải mà còn chuyên chở lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo ngành Đường sắt cho biết: "Đối với những người làm đường sắt, được đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về quê hương là một niềm vinh dự thiêng liêng.

Mỗi chuyến tàu chở hài cốt liệt sĩ là hành trình đưa những người con đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội và quê hương sau bao năm chờ đợi. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước.

Việc miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí vé tàu cho thân nhân là hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và là cách để tập thể cán bộ, người lao động Công ty CP Vận tải đường sắt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Những chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh mỗi ngày, kết nối mọi miền đất nước. Và trên những hành trình đặc biệt ấy, những người làm đường sắt luôn tự hào được góp một phần nhỏ bé để các anh hùng liệt sĩ được trở về với quê hương, trong vòng tay của gia đình, đồng đội.