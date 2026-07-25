ANTD.VN - Chiều 25-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 4.

Chủ trì họp báo là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài. Tham dự họp báo có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Phó Chánh án Tòa án nhân tối cao Nguyễn Văn Tiến; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành…

Các pháp lệnh được công bố tại họp báo gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 pháp lệnh.

Theo đó, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng bổ sung khái niệm người có công với cách mạng; hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, ghi nhận đầy đủ, xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng và giải quyết “vướng mắc, tồn đọng”; bổ sung đối tượng được công nhận là người có công và chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Pháp lệnh bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước

Và một trong những nội dung quan trọng của Pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát. Pháp lệnh điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết; chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát.

Pháp lệnh bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ/công vụ đấu tranh phòng tội phạm; hợp nhất một số quy định để bảo đảm tính khái quát, đầy đủ hơn về điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh trong các trường hợp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2027.

Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc gồm 5 chương, 48 điều. Pháp lệnh quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Pháp lệnh đã bổ sung quy định Tòa án nhân dân tối cao “Tổ chức việc thống kê, số hóa hồ sơ, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xem xét, quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, bổ sung quy định về gửi, giao, nhận văn bản, quyết định, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Pháp lệnh đã quy định rút ngắn thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc; rút ngắn thời gian Tòa án phải thông báo việc thụ lý hồ sơ; rút ngắn thời gian mở phiên họp, xem xét quyết định; rút ngắn thời gian bổ sung hồ sơ, tài liệu; rút ngắn thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị các quyết định của Tòa án.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng gồm 3 điều. Trong đó, Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng; Điều 2 về điều khoản thi hành; Điều 3 về điều khoản chuyển tiếp. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026.

Pháp lệnh bổ sung đối tượng được miễn, giảm chi phí thẩm định là người bị thiệt hại trong trường hợp phải giám định thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cùng với đó, bổ sung quy định miễn, giảm chi phí giám định trong tố tụng hình sự để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2026.