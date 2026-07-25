Khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại Hưng Yên

ANTD.VN - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các đại biểu tham quan tại Đền thờ anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 25/7, tại thôn Vân Mạc (xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên), Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ Khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên và đông đảo người dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của liệt sỹ Bùi Thị Cúc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc mà đây sẽ là dấu mốc quan trọng khu lưu niệm chính thức trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, khai thác hiệu quả giá trị Khu lưu niệm; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh của Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an tin rằng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, xã Xuân Trúc sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh và quê hương liệt sỹ Anh hùng Bùi Thị Cúc ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh hình mẫu của cả nước về xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn, người dân có cuộc sống thật sự bình yên, hạnh phúc...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cho biết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người chiến sỹ Công an cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cuộc đời chiến đấu, sự cống hiến và tinh thần bất khuất của đồng chí đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân và của quê hương Hưng Yên.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày lưu niệm tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả đó, trong nhiều năm qua, Bộ Công an, tỉnh Hưng Yên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã quan tâm gìn giữ, tôn tạo các địa điểm, công trình lưu niệm gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí.

Tiếp nối những hoạt động tri ân ấy, ngày 15/9/2020, Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại quê hương đồng chí.

Sau quá trình khảo sát, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định, dự án được triển khai trên diện tích hơn 13.000m2 tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên - nơi gắn liền với quê hương, tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện.

Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trúc là chủ đầu tư. Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên đầu tư xây dựng, hoàn thiện công trình.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, Tập đoàn Sun Group đã tài trợ kinh phí xây dựng công trình này khoảng 68,6 tỷ đồng theo hình thức "chìa khóa trao tay."

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Cùng với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên đã phát động và triển khai hiệu quả Quỹ "Viên gạch hồng tri ân,” quyên góp gần 10 tỷ đồng để bổ sung, hoàn thiện các hạng mục công trình...

Song song với quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nội dung trưng bày, giáo dục truyền thống, coi đây là yếu tố quan trọng góp phần phát huy giá trị lâu dài của Khu lưu niệm.

Đến nay, toàn bộ các hạng mục của Khu lưu niệm đã được hoàn thành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan và yêu cầu về giá trị lịch sử, văn hóa.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ tư lệnh quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức trao tặng nhiều phần quà tri ân tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên).

Đồng chí Bùi Thị Cúc là cán bộ địch vận của Huyện Hội Phụ nữ Ân Thi, là đảng viên Đảng Cộng sản năm 1947.

Do yêu cầu nhiệm vụ, từ tháng 12 năm 1949 đồng chí Bùi Thị Cúc trở thành cán bộ Công an quận III tỉnh Hưng Yên (cũ), được phân công hoạt động trong lòng địch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn kiên trung bất khuất, giữ khí tiết của người cán bộ Công an cách mạng quyết không khai báo cơ sở của ta trong vùng.

Ngày 15/5/1950, đồng chí Bùi Thị Cúc đã anh dũng hy sinh khi tròn 20 tuổi.

Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và 6 chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang” đối với đồng chí Bùi Thị Cúc; năm 1995, Nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”...