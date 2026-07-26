Chủ tịch Hà Nội: Chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng

ANTD.VN - Đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ ở xã Ứng Thiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chăm lo người có công với cách mạng là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng của dân tộc…

Ctịch UBND TP Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (Ảnh: Lê Hải)

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 25-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Ứng Thiên.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (tại thôn Liên Bạt, xã Ứng Thiên).

Khu lưu niệm này được khánh thành tháng 9-2025, là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Các đồng chí lãnh đạo thành phố thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Bùi Bằng Đoàn, nhà yêu nước chân chính, người con ưu tú của đất nước.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Lâm, là bố của liệt sĩ Nguyễn Văn Biên (Ảnh: Lê Hải)

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1925) là bố của liệt sĩ Nguyễn Văn Biên, trú tại thôn Thanh Hoa; đến thăm ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1957), thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 70%, trú tại thôn Xà Cầu.

Chủ tịch UBND Thành phố đến thăm, tặng quà ông Trần Quốc Tuấn (Ảnh: Lê Hải)

Chủ tịch UBND Thành phố tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ và thân nhân người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc. Những năm qua, Hà Nội đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người có công; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách; đặc biệt là thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Các gia đình người có công bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công.