Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững bình yên từ cơ sở

ANTD.VN - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ngày 24-7, UBND xã Kim Anh, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Ngày hội là dịp khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn bình yên, phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội; cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Trao khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Anh tặng quà các đối tượng chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Kim Anh đã có nhiều chuyển biến tích cực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại khu dân cư, trường học được duy trì hiệu quả, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3505/QĐ-UBND khen thưởng "Nhân dân và cán bộ xã Kim Anh" vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2026. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân và các mô hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu dân cư và trường học cũng được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội trao khen tại ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân xã Kim Anh đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn; nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Ngày hội cũng là dịp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc". Từ những việc làm thiết thực, những mô hình hiệu quả và sự đồng lòng của nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã Kim Anh tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để giữ gìn cuộc sống bình yên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày hội là dịp khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

Thành công của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận những kết quả đã đạt được, mà còn tạo động lực để cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân xã Kim Anh tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.