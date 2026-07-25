Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, trách nhiệm của người chiến sĩ Cảnh vệ

ANTD.VN - Xuyên suốt buổi giao lưu là câu chuyện của các sỹ quan Cảnh vệ trải dài từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến công tác bảo vệ sự kiện, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hôm nay…

Ngày 25-7-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam – Cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại phía Nam (18/10/1956 - 18/10/2026).

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao giải cho các tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu

Ngược thời gian trở về những năm 50 của thế kỷ XX, trước những diễn biến mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ tuyệt đối an toàn Xứ ủy Nam bộ, sau này là Trung ương Cục miền Nam – cơ quan đầu não lãnh đạo cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thực hiện chỉ thị của đồng chí Lê Duẩn – Bí thư Xứ ủy Nam bộ, ngày 18-10-1956, đơn vị bảo vệ Xứ ủy đầu tiên được thành lập tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, lấy phiên hiệu là C80 An ninh Vũ trang miền Nam.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Trần Văn Quyết, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM; Đại tá Trương Quang Khả, nguyên Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia giao lưu

Tháng 3-1968 C80 đổi tên thành Đoàn 180 thuộc Ban An ninh vũ trang miền, trực thuộc Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam – đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ – Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo và Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức tại TP.HCM, các tỉnh thành phố miền Trung và miền Nam.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm; Thiếu tướng Nguyễn Hòa Phương, nguyên Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Trương Giang Long – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị CAND tham gia giao lưu

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối an toàn gần 6.000 cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trên 200 cuộc hoạt động của các đoàn khách quốc tế có chế độ Cảnh vệ, gần 70 sự kiện đặc biệt quan trọng tại TP.HCM, các tỉnh thành phố miền Trung và miền Nam..

Đặc biệt đơn vị đã phối hợp bảo vệ thành công các chuỗi các hoạt động và Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - sự kiện trọng đại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và hàng vạn người dân tham dự.

Tự hào người chiến sỹ Cảnh vệ

Trong 90 phút của chương trình giao lưu, bên cạnh không gian nghệ thuật, hội trường như lắng lại với câu chuyện của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước; câu chuyện tiếp nối truyền thống người cha của mình – cán bộ Đoàn 180 của Thiếu tướng Nguyễn Hòa Phương, nguyên Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; chia sẻ của Thiếu tướng Trương Giang Long – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân về những đóng góp của Đoàn 180 trong kháng chiến chống Mỹ.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ chương trình

Đó còn là chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Trần Văn Quyết, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM; Đại tá Trương Quang Khả, nguyên Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về vai trò của Phòng Cảnh vệ miền Nam trong giai đoạn sau năm 1975 đến nay…

Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu

Sôi nổi, hào hứng hơn trong buổi giao lưu là tâm sự chia sẻ của những người trẻ, những người đang tiếp bước thế hệ cha anh viết tiếp bản hùng ca của lực lượng Cảnh vệ. Nếu như Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam chia sẻ về công tác chỉ đạo đối với đơn vị nhằm phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì đại diện thế hệ trẻ Đại úy Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Đoàn Thanh niên và Binh nhì Nguyễn Võ Bảo Phúc, chiến sĩ Đội 2 – Phòng Cảnh vệ miền Nam lại nói về hành trình tiếp nối truyền thống với sự sáng tạo, đổi mới…

Buổi giao lưu đã để lại trong tâm trí CBCS những suy nghĩ về câu chuyện lịch sử hào hùng, củng cố tinh thần, ý chí chiến đấu; đồng thời, xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong việc xây dựng một lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới.