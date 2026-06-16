Kịp thời cứu nạn hai người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

ANTD.VN - Chỉ trong vòng gần 6 phút kể từ khi nhận tin báo cháy, lực lượng cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 và số 12 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, kịp thời cứu an toàn 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, đồng thời bảo vệ được nhiều tài sản có giá trị của người dân.

Các lực lượng hướng dẫn và cứu nạn người mắc kẹt trong đám cháy

Khoảng 4h29 ngày 16-6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại ngõ 8 Gốc Đề, phường Tương Mai. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 9 cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12 được điều động tới hiện trường.

Nhờ việc bố trí các vị trí thường trực chữa cháy hợp lý, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 9, đóng quân tại phố Tạ Quang Bửu, chỉ cách hiện trường khoảng 1,6km, đã nhanh chóng tiếp cận đám cháy lúc 4h35.

Qua trinh sát ban đầu, chỉ huy chữa cháy là đồng chí Trần Khắc Tuân, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 xác định đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà, khói và nhiệt lượng lớn bao trùm các tầng phía trên. Đặc biệt, có 2 người đang mắc kẹt tại tầng 2 và tầng 3, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong tình huống khẩn cấp, đồng chí Nguyễn Tiến Thanh cùng cán bộ chiến sĩ đã triển khai phương án tiếp cận từ nhà dân đối diện. Bằng búa tạ và xà beng, lực lượng chữa cháy phá cửa ban công, mở lối thoát nạn. Một người mắc kẹt tại tầng 3 được đưa ra ngoài an toàn. Người còn lại bị tật ở chân, khả năng di chuyển hạn chế, được các chiến sĩ dìu qua ban công sang cửa sổ nhà bên cạnh để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng CNCH đã kịp thời tiếp cận cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy đến nơi an toàn

Sau khi cứu người thành công, lực lượng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 9 phối hợp cùng Đội khu vực số 12 triển khai các mũi chữa cháy, thoát khói và chống cháy lan. Với chiến thuật tiếp cận hợp lý từ các tầng phía trên xuống khu vực cháy, cán bộ chiến sĩ hai đơn vị không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng cho các nạn nhân mà còn di chuyển, bảo vệ được toàn bộ 2 xe máy cùng nhiều tài sản trong phòng khách.

Đáng chú ý, lực lượng chữa cháy đã thực hiện nhiệm vụ mà không phải phá dỡ hai lớp cửa tại tầng 1, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho gia đình bị nạn.

Đến 5h05 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khu vực cháy được xác định tại phòng ăn tầng 1 của ngôi nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thót tim “pha” lính cứu hoả dũng cảm cứu người trong đám cháy lúc rạng sáng

Thành công trong công tác cứu người, cứu tài sản tại vụ cháy rạng sáng 16-6 một lần nữa khẳng định hiệu quả rõ nét của chủ trương mở rộng các vị trí thường trực PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Khoảng cách được rút ngắn đồng nghĩa với thời gian tiếp cận hiện trường nhanh hơn, cơ hội cứu người cao hơn và thiệt hại được giảm xuống mức thấp nhất. Những hành động dũng cảm, quyết đoán của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 9 và khu vực số 12 trong vụ việc này cũng là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua "3 nhất" của Công an Thủ đô: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.