Hà Nội: Vận hành Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số

ANTD.VN - Chiều 29/7, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa vào vận hành Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, hệ thống được xây dựng với các mục tiêu trọng tâm như tạo lập cơ sở dữ liệu số đầy đủ, chính xác, đồng bộ về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, bao gồm hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng giao thông có liên quan.

Chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số (GIS), bảo đảm khả năng cập nhật, khai thác, chia sẻ và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công, duy tu, bảo trì, khai thác và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trên môi trường số; cung cấp dữ liệu phục vụ công tác thống kê, dự báo, phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông phải tạo ra ba chuyển đổi

Tạo nền tảng dữ liệu cốt lõi để phát triển Hệ thống giao thông thông minh (ITS), Trung tâm điều hành giao thông thông minh và Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố...

Theo ông Bảo, việc đưa hệ thống vào vận hành đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông; đồng thời đẩy mạnh kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của thành phố.

Trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ hệ thống đường bộ, cầu, hầm, nút giao thông, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa, bến bãi, điểm đỗ xe, hệ thống an toàn giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan; tiến tới hình thành Bản đồ số hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung của TP Hà Nội.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng cùng các bên liên quan nhấn nút khai trương Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền tảng số

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, Hà Nội đang quản lý một mạng lưới giao thông có quy mô rất lớn.

Trong khi đó, dữ liệu hạ tầng trước đây còn phân tán, thiếu đồng bộ, khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, bảo trì và quyết định đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, vì vậy, phải tạo ra ba chuyển đổi: dữ liệu phân tán sang dữ liệu thống nhất; xử lý sự việc sang quản lý chủ động; quản lý từng công trình riêng lẻ sang quản trị tổng thể toàn mạng lưới.

“Từ hôm nay, trọng tâm phải chuyển từ xây dựng sang vận hành và khai thác. Cốt lõi không phải có bao nhiêu lớp thông tin trên bản đồ, mà là dữ liệu thực sự “sống”: được sinh ra từ công việc, cập nhật liên tục, kiểm chứng và dùng để điều hành - giúp thành phố trả lời ba câu hỏi chiến lược: Đang quản lý những tài sản nào? Hiện trạng và mức độ an toàn ra sao? Ưu tiên bảo trì, cải tạo và đầu tư tại đâu, lúc nào? Có thể khái quát thành ba yêu cầu: Mỗi tài sản phải có một lý lịch số; mỗi biến động phải được cập nhật; mỗi quyết định quản lý phải từng bước được hình thành trên cơ sở dữ liệu”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật dữ liệu; phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Nâng tầm hệ thống từ công cụ theo dõi thành công cụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Trước mắt, xây dựng các chỉ số, bảng điều hành để nhận diện nhanh công trình xuống cấp, điểm đen ùn tắc, ngập úng, khu vực thiếu kết nối giao thông công cộng. Trên nền dữ liệu chuẩn hóa, từng bước ứng dụng AI, camera, cảm biến và viễn thám để dự báo xu hướng xuống cấp, xác định thời điểm bảo trì phù hợp, mô phỏng tổ chức giao thông và hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư trung hạn.

Dữ liệu giao thông phải trở thành đầu vào quan trọng cho quy hoạch đô thị, sử dụng đất, phát triển TOD, nhà ở, hạ tầng xã hội, logistics và nâng cao khả năng chống chịu của thành phố trước ngập úng, thiên tai.