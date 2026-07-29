Bamboo Airways ồ ạt huỷ chuyến bay, nguyên do vì đâu?

ANTD.VN - Thời gian gần đây, nhiều hành khách và các đại lý phản ánh bức xúc về việc Hãng hàng không Bamboo Airways liên tục huỷ chuyến, rời lịch chuyến bay với thời gian rất dài nhưng lại chậm hoàn vé. Nhiều thông tin còn cho rằng, nguyên do bởi đội tàu bay của hãng đã bị thu hẹp, chỉ còn duy trì ở mức tối thiểu.

Tối 28/7, Bamboo Airways đã phát đi thông tin về việc do thay đổi kế hoạch khai thác thời gian qua đã gây nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến lịch trình của khách hàng. Hãng xin lỗi và đồng thời thông tin về quá trình hoàn vé cho hành khách.

Bamboo Airways xin lỗi hành khách vì liên tục điều chỉnh, hủy chuyến, đồng thời cho biết sẽ hoàn vé các hành trình bị ảnh hưởng.

"Bamboo Airways nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh, hiện chúng tôi đang tập trung nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của quý hành khách" - thông báo của Bamboo Airways nêu.

Lượng vé máy bay bị huỷ nhiều khiến Bamboo Airways phải lập chuyên trang tiếp nhận về việc hoàn vé cho hành khách

Khách có chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hoàn vé. Hành khách cần cung cấp đầy đủ thông tin, hãng sẽ ghi nhận và xử lý yêu cầu theo thứ tự đăng ký.

Do số lượng yêu cầu tăng cao trong cùng thời điểm có thể khiến việc tiếp nhận và giải quyết mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Hãng cam kết xử lý toàn bộ hồ sơ và thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật, song chưa đưa ra thời hạn hoàn tiền cụ thể.

Bamboo Airways cho biết sẽ hoàn vé cho hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin tại đường dẫn của hãng; các yêu cầu được tiếp nhận và xử lý theo thứ tự đăng ký. Hành khách cần hoàn vé truy cập vào Bamboo Airways và làm theo hướng dẫn.

Trên các mạng xã hội trong thời gian gần đây, nhiều khách hàng phản ánh chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi giờ nhiều lần, có trường hợp lịch mới chênh khoảng bảy tiếng.

Thậm chí, một số đại lý bán vé máy bay do quá sốt ruột đã tìm đến trụ sở của Bamboo Airways ở toà nhà FLC Lê Đức Thọ để làm việc về việc huỷ chuyến bay và hoàn tiền. Tuy nhiên, tại đây, khách hàng cũng không gặp được người quản lý của hãng.

Bamboo Airways cam kết, sẽ xử lý toàn bộ hồ sơ và thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật

Theo dữ liệu cho thấy, trong ngày 28/7, Bamboo Airways chỉ bố trí một chiếc Airbus A321, số đăng ký VN-A227, thực hiện 6 chặng bay gồm Hà Nội - TP.HCM, TP.HCM - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Macau và chiều ngược lại, sau đó bay Đà Nẵng - TP.HCM và TP.HCM - Hà Nội. Trong đó, 5/6 chuyến bị chậm từ gần hai giờ đến gần ba giờ.

Việc các chặng được khai thác nối tiếp bằng một tàu bay khiến chậm chuyến có thể kéo theo ảnh hưởng dây chuyền.

Nguyên nhân do hãng giảm mạnh đội tàu bay, Bamboo Airways đang gặp khó khăn khi đàm phán với các chủ tàu liên quan việc chậm thanh toán và trả nợ.

Nhiều thông tin cho biết, hãng hiện chỉ còn khai thác 1-2 tàu bay luân phiên nên dẫn đến việc chậm và huỷ chuyến liên tiếp gây bức xúc cho người dân và các đại lý thời gian qua. Đại diện Bamboo Airways xác nhận, hãng vừa tiếp tục bị thu hẹp đội tàu bay, hiện chỉ còn duy trì 2 chiếc.