Honda CB1000 Hornet có thể rò rỉ xăng, Honda thông báo khẩn đến khách hàng

ANTD.VN - Xe mô tô Honda CB1000 Hornet có thể bị rò rỉ xăng, ảnh hưởng đến sự an toàn khi vận hành nên Honda thông báo triệu hồi để sửa chữa, khắc phục.

Các xe Rebel 500 và CL 500 thuộc diện bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi để kiểm tra và khắc phục nguy cơ tiềm ẩn rò rỉ xăng, dầu trên xe mô-tô Honda CB1000 Hornet do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam

Theo đó, xe này có thể gặp 2 vấn đề về lỗi kỹ thuật. Một là ống dẫn nhiên liệu nối với bình xăng có thể bị lỏng hoặc tuột ra trong quá trình xe vận hành, dẫn đến rò rỉ xăng. Trong tình huống xấu nhất, xăng rò rỉ có thể bám vào bánh sau, làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt ngã, đồng thời tiềm ẩn khả năng phát sinh các sự cố liên quan đến nhiệt hoặc cháy.

Hai là do quá trình lắp ráp không phù hợp giữa pít-tông và xéc-măng, mức tiêu thụ dầu động cơ có thể tăng bất thường. Nếu người sử dụng không phát hiện kịp thời và tiếp tục vận hành xe khi mức dầu động cơ giảm xuống quá thấp, động cơ có thể bị quá nhiệt và hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí xảy ra hiện tượng bó cứng, dẫn đến khóa bánh sau. Ngoài ra, dầu rò rỉ trong quá trình này nếu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, bao gồm nguy cơ cháy.

Do vậy, Công ty Honda triệu hồi xe để được sửa chữa, khắc phục cho khách hàng. Honda CB1000 Hornet là dòng xe cao cấp tại Việt Nam, giá bán xe mới sản xuất năm 2025 là gần 350 triệu đồng/chiếc.

Ngoài chương trình triệu hồi này, Công ty Honda cũng triệu hồi kiểm tra và khắc phục nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ ốc khóa tay lái có thể bị lỏng trên xe mô-tô Honda REBEL 500 và CL500 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Trong quá trình sử dụng, ốc cố định khóa tay lái có thể bị lỏng. Khi đó, ốc có thể rơi hoặc mắc vào khu vực hệ thống lái, khiến người lái khó hoặc không thể điều khiển tay lái như bình thường, làm tăng nguy cơ té ngã. Ngoài ra, trong một số trường hợp, khóa tay lái có thể bị bung khỏi vị trí lắp đặt.

Hiện tại, Công ty chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe. Tuy nhiên, Tập đoàn Honda và Công ty Honda Việt Nam đề xuất chương trình triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế bộ khóa tay lái đối với các xe có số khung thuộc diện bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho phương tiện và người sử dụng, đồng thời mang đến những sản phẩm có chất lượng tối ưu cho khách hàng.

So với xe Honda CB1000 Hornet, giá xe Honda Rebel 500 và CL500 “mềm hơn”, khoảng hơn 180 triệu đồng/chiếc.