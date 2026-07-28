Bay hiệu chuẩn thành công, đường băng số 2 sân bay Phú Quốc chuẩn bị khai thác

ANTD.VN - Sáng 27/7, sau cơn mưa lớn kéo dài và tầm nhìn bị thu hẹp, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã cất cánh đúng kế hoạch trên đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ngay từ sáng sớm, thời tiết tại Phú Quốc đã có mưa lớn. Tuy vậy, đúng như kế hoạch đã định, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng mới vẫn được thực hiện, lần lượt kiểm tra từng hệ thống thiết bị dẫn đường vừa hoàn thiện.

Theo kế hoạch bay ngày 27/7, tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn - dòng Beechcraft B300 King Air 350ER thuộc họ King Air 300 series, quốc tịch Cộng hòa Séc, số hiệu chuyến bay CBA35, được vận hành bởi tổ bay hỗn hợp gồm thành viên Việt Nam và Séc để thực hiện tiếp cận đầu 28R, kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận cùng hệ thống đèn PAPI tại đầu 28R.

Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc sáng đèn

Theo ghi nhận, ca bay đầu tiên cất cánh từ đường băng số 1 lúc 6h23, hạ cánh lúc 9h56; ca bay lần hai cất cánh lúc 13h06, hạ cánh lúc 15h29, với hàng loạt các bài bay tiếp cận, cung tròn khu vực đầu đường cất hạ cánh 28R để kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số hệ thống ILS/DME/PAPI nhằm đánh giá tính chính xác, tính toàn vẹn và độ tin cậy của các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ngày 28/7 tiếp tục diễn ra 2 lượt bay bài kiểm tra hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh số 2, Phú Quốc

Ông Võ Hữu Trí, Đài trưởng Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc, cho biết điều kiện thời tiết tại đây thường diễn biến rất nhanh, đặc biệt vào mùa mưa hay xuất hiện giông và giảm tầm nhìn.

Chuyến bay hiệu chuẩn bằng tàu bay dòng Beechcraft B300 King Air 350ER thuộc họ King Air 300 series hạ cánh xuống đường băng số 2, sân bay Phú Quốc

"Việc đưa hệ thống dẫn đường chính xác ILS/DME cùng hệ thống đèn tiếp cận, đèn đường cất hạ cánh mới vào hoạt động giúp nâng cao khả năng an toàn khai thác tại Cảng HKQT Phú Quốc", ông Trí nói.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc (Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, Tập đoàn Sun Group), bày tỏ, là một sự kiện, một dấu mốc rất quan trọng, khẳng định năng lực triển khai và bảo đảm đúng tiến độ theo cam kết mà Sun Group đã đặt ra để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Theo ông Quân, ngay sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và các thủ tục theo quy định, đường cất hạ cánh số 2 sẽ sớm được đưa vào khai thác 24/24 - bảo đảm việc vận chuyển và đón khách tới Phú Quốc liên tục, thông suốt, trong bối cảnh số lượng chuyến bay ngày một tăng cao và mùa cao điểm du lịch cuối năm cũng đang rất gần.

Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết trước khi Phú Quốc chính thức bước vào vai trò cửa ngõ hàng không phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 - sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất mà đảo Ngọc từng được lựa chọn tổ chức.

Đường cất hạ cánh số 2 là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc phục vụ APEC 2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Với chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt chuẩn Code E của ICAO, đường băng đủ năng lực tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F khi cần thiết - điều kiện quan trọng để Phú Quốc đón các chuyến bay chuyên cơ, thương mại quốc tế từ 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế trong Tuần lễ cấp cao APEC 2027.