Intel và Fortinet hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng

ANTD.VN - Sự kết hợp giữa chuyên môn của Fortinet về công nghệ ASIC chuyên dụng cùng năng lực thiết kế, đóng gói và sản xuất chất bán dẫn của Intel sẽ mang đến những giải pháp và sản phẩm bảo mật quy mô, hiệu suất, bền bỉ hơn cho các tổ chức.

Fortinet và Intel hợp tác phát triển bộ vi xử lý bảo mật Fortinet Security Processor 6 (SP6)

Tập đoàn Intel và Fortinet mới đây đã công bố quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát triển bộ vi xử lý bảo mật Fortinet Security Processor 6 (SP6). Tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai công ty, sự hợp tác lần này kết hợp chuyên môn của Fortinet về các bộ vi xử lý bảo mật chuyên dụng độc quyền với năng lực vượt trội của Intel về thiết kế, đóng gói và sản xuất, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển SP6.

Dự án này cũng sẽ góp phần nâng cao khả năng phục hồi và sự đa dạng cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Fortinet.

“Khi các tổ chức phải đối mặt với bối cảnh các mối đe dọa thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng bảo mật cần phải đảm bảo cả hiệu suất lẫn sự đổi mới ở quy mô lớn. Sự hợp tác này chứng minh vị thế dẫn đầu của Intel trong lĩnh vực bán dẫn cùng các năng lực tiên tiến về thiết kế, đóng gói và sản xuất có thể hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu về an ninh mạng như Fortinet đẩy nhanh quá trình phát triển các công nghệ bảo mật trọng yếu, đồng thời xây dựng một chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng với khả năng chống chịu tốt hơn”- ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, cho biết.

Ông Ken Xie, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Fortinet cũng chia sẻ: “Các chip ASIC được thiết kế chuyên biệt của Fortinet đã trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt then chốt trong hơn hai thập kỷ qua, cho phép chúng tôi mang lại hiệu quả bảo mật và hiệu suất tối ưu mà khách hàng mong đợi. Việc mở rộng quan hệ hợp tác với Intel sẽ giúp Fortinet tận dụng sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ bán dẫn tiên tiến, chuyên môn sản xuất và năng lực chuỗi cung ứng toàn cầu của Intel; qua đó hỗ trợ Fortinet đẩy nhanh và củng cố chiến lược ASIC, đồng thời phục vụ tốt hơn cho các tổ chức trên toàn thế giới”.

Sự hợp tác này không chỉ kết hợp vị thế dẫn đầu của Fortinet về các bộ xử lý bảo mật chuyên dụng với danh mục IP hệ sinh thái phong phú, chuyên môn đã được kiểm chứng trong thiết kế bán dẫn dạng phân tách (disaggregated) và các giải pháp đóng gói tiên tiến của Intel - vốn được tối ưu hóa cho cả các ứng dụng tích hợp AI lẫn các ứng dụng đòi hỏi hiệu quả về chi phí - mà còn hướng tới việc tạo ra một bộ xử lý bảo mật có độ tích hợp cao. Bộ xử lý này có khả năng hỗ trợ các dịch vụ bảo mật ngày càng tinh vi, cũng như đáp ứng những yêu cầu khắt khe về hiệu năng của các tổ chức hiện nay.

Hai công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, quy trình sản xuất và cơ sở hạ tầng nền tảng cho những đổi mới về an ninh mạng trong tương lai. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lộ trình phát triển ASIC dài hạn của Fortinet, nâng cao hiệu năng và sự đa dạng của các dịch vụ, đồng thời củng cố sự ổn định của chuỗi cung ứng cho khách hàng trên toàn cầu.