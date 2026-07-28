Giám sát chặt thời gian lái xe liên tục của tài xế, đặc biệt là xe chạy đêm

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của người lái xe, kịp thời phân công bổ sung lái xe, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm.

Cụ thể, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát và thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình, đặc biệt là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận quản lý an toàn theo Nghị định số 158/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của người lái xe, kịp thời phân công bổ sung lái xe, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm.

Khi sự cố hoặc tai nạn xảy ra, ngoài việc xem xét trách nhiệm của lái xe, cần xem xét trách nhiệm của Bộ phận quản lý an toàn tại đơn vị kinh doanh vận tải để nâng cao hiệu quả công tác này.

Cục Đường bộ yêu cầu địa phương siết chặt thời gian hoạt động của lái xe, nhất là xe chạy ban đêm sau vụ tai nạn ở Đồng Nai làm 7 người tử vong

Đồng thời, các đơn vị triển khai ngay các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt kiểm tra, rà soát việc tổ chức hoạt động của bộ phận quản lý an toàn của các đơn vị kinh doanh vận tải, kịp thời báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, xử lý.

Trước đó, tại quốc lộ 1A (thuộc địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe ô tô chở khách giường nằm làm 7 người thiệt mạng.

Nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng xác định, do lái xe buồn ngủ đã đâm vào lan can bên đường, sau đó chiếc xe khách giường nằm đã bốc cháy làm 7 người chết và 5 người khác bị thương.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Đồng Nai.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.