Ford Việt Nam đồng hành cùng Ngày hội bán tải 2026

ANTD.VN - Ngày hội bán tải Việt Nam 2026 (Vietnam Pickup Festival 2026) chính thức trở lại sau ba năm, quy tụ 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên từ các câu lạc bộ trên cả nước.

Ford Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Ngày hội bán tải Việt Nam 2026, góp phần kết nối cộng đồng sử dụng xe bán tải trên cả nước thông qua nhiều hoạt động giao lưu, thử thách off-road, chia sẻ kiến thức và nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, diễn tập cứu hộ cứu nạn, đồng thời chung tay triển khai hoạt động từ thiện tại địa phương góp phần lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng tại nơi Ford hiện diện.

Ford tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, góp phần phát triển cộng đồng ngày càng gắn kết và bền vững theo tinh thần Ready set Ford.

Ngày hội có sự tham gia của 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên, sự kiện tiếp tục khẳng định sức sống của cộng đồng xe bán tải Việt Nam được xây dựng bởi chính những người sử dụng xe.

Sự kiện dành cho cộng đồng bán tải đã trở lại

Khởi nguồn từ những nhóm chủ xe cùng chung niềm đam mê, cộng đồng xe bán tải tại Việt Nam đã dần lớn mạnh, hình thành mạng lưới các câu lạc bộ trải rộng khắp ba miền đất nước.

Ngày hội bán tải 2026 trở lại, quy tụ khoảng 1.000 thành viên

Đây không chỉ là nơi để các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sử dụng xe và đồng hành cùng nhau trên mỗi chặng đường, mà còn là nơi lan tỏa kiến thức lái xe an toàn, tổ chức những chuyến thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương gặp khó khăn sau thiên tai. Trải qua thời gian, những nỗ lực đó đã dần vun đắp nên một cộng đồng ngày càng gắn kết, văn minh và giàu trách nhiệm với xã hội.

Năm 2023, sự kiện Ngày hội bán tải được tổ chức với chủ đề "Grow up together – Lớn mạnh cùng nhau", như một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết và khát vọng lan tỏa niềm đam mê xe bán tải đến đông đảo cộng đồng yêu xe tại Việt Nam. Sau ba năm gián đoạn, ngày hội chính thức quay trở lại với chủ đề mới "Together we discover", tiếp tục hành trình gắn kết cộng đồng, cùng nhau khám phá, học hỏi và kiến tạo thêm nhiều giá trị ý nghĩa trên mỗi chặng đường phía trước.

Các thành viên đã cùng nhau trải nghiệm đa dạng hoạt động gắn kết, từ màn diễu hành ấn tượng trên cung đường ven biển Lăng Cô, những trò chơi tập thể đầy hào hứng, đến các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Ford Việt Nam đồng hành cùng Ngày hội bán tải Việt Nam với khoảng 350 xe quy tụ

Điểm nhấn của ngày hội là đêm Gala nhằm tôn vinh các cá nhân và câu lạc bộ có nhiều đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ xã hội. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của cộng đồng xe bán tải Việt Nam và lan tỏa những giá trị sẻ chia đã được các thành viên gìn giữ trong nhiều năm.

Đồng hành cùng cộng đồng bằng hành động thiết thực

Là thương hiệu nhiều năm dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, Ford luôn tin rằng một cộng đồng bền vững được tạo nên từ chính những người sử dụng xe. Vì vậy, bên cạnh việc không ngừng phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và cải thiện trải nghiệm sở hữu, Ford luôn chú trọng lắng nghe nhu cầu thực tế của người dùng, kết nối các câu lạc bộ và tạo điều kiện để cộng đồng có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong khuôn khổ Ngày hội bán tải Việt Nam 2026, Ford phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai chương trình hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu dành cho Trạm Y tế xã Chân Mây – Lăng Cô cơ sở 2

Trong khuôn khổ Ngày hội bán tải Việt Nam 2026, Ford phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai chương trình hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu dành cho Trạm Y tế xã Chân Mây – Lăng Cô cơ sở 2, đồng thời mời Bác sĩ Ngô Đức Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – trực tiếp hướng dẫn các thành viên những kỹ năng sơ cứu và cứu hộ cơ bản.

Thông qua các tình huống thực tế như xử lý đuối nước, ngưng tim, ngưng hô hấp hay đa chấn thương. Bên cạnh đó, Ford còn tặng trạm y tế địa phương máy khử rung tim tự động (AED) nhằm trang bị thiết bị thiết thực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Ford Việt Nam trao tặng 67 suất học bổng và mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Lăng Cô

Đồng thời, Ford cũng trao tặng 67 suất học bổng và mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Lăng Cô và phối hợp cùng các câu lạc bộ triển khai các hoạt động hướng về địa phương. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng xe bán tải, đồng thời tạo thêm những giá trị tích cực cho người dân địa phương.

"Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của một thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, mà còn nằm ở khả năng đồng hành lâu dài cùng khách hàng và cộng đồng. Với Ford, mỗi hành trình không đơn thuần là một trải nghiệm di chuyển, mà còn là cơ hội để kết nối, sẻ chia và cùng nhau kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội. Đó chính là tinh thần Ready Set Ford và cũng là cam kết mà chúng tôi luôn theo đuổi", bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Bà Tâm cho biết thêm: "Ford Việt Nam tin rằng giá trị bền vững chỉ được tạo nên từ sự chung tay của cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng đồng hành cùng các câu lạc bộ qua cơ chế kinh phí đối ứng cho các hoạt động vì cộng đồng, ưu tiên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp sức những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn".

Ngày hội bán tải Việt Nam 2026 là dịp để cộng đồng xe bán tải cả nước gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe, đồng thời khẳng định những giá trị đã cùng nhau vun đắp qua nhiều năm. Bằng việc đồng hành cùng các câu lạc bộ, lắng nghe nhu cầu thực tiễn và hỗ trợ các sáng kiến vì cộng đồng, Ford Việt Nam mong muốn cùng khách hàng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng xe bán tải ngày càng gắn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.