Sinh viên nên chọn mua laptop nào để đáp ứng quá trình học tập?

ANTD.VN -Mức chi phí từ 12 đến 18 triệu đồng có thể phù hợp với phần lớn các bạn sinh viên muốn trang bị laptop trong quá trình học tập. Ngân sách cụ thể nên dựa vào ngành học và phần mềm cần sử dụng.

Rẻ không phải là tiết kiệm nhất!

Máy tính xách tay của sinh viên thường phải xử lý nhiều tác vụ như học online, làm báo cáo, thuyết trình, mở nhiều tab trình duyệt, họp nhóm và chạy phần mềm chuyên ngành. Một số bạn còn cần chỉnh ảnh, dựng video nhẹ hoặc xử lý dữ liệu trong quá trình học.

Nếu chọn cấu hình quá thấp, máy có thể chậm sau một đến hai năm, thiếu RAM, nhanh đầy bộ nhớ hoặc không đáp ứng tốt các phiên bản phần mềm mới. Khi đó, khoản tiết kiệm ban đầu có thể dẫn đến chi phí nâng cấp, sửa chữa hoặc phải đổi máy sớm.

Mốc giá dễ chọn cho số đông sinh viên

Khoảng 12-18 triệu đồng là vùng giá phù hợp với đa số sinh viên. Ở mức này, người dùng nên ưu tiên chip tầm trung đời mới, RAM 16GB hoặc có khả năng nâng cấp, SSD từ 512GB và màn hình đủ lớn để học tập hằng ngày.

Với sinh viên chủ yếu dùng Word, Excel, PowerPoint, học trực tuyến và tra cứu tài liệu, khoảng 10–13 triệu đồng vẫn có thể đáp ứng nếu chọn cấu hình hợp lý. Các mẫu như HP 15-fc0023AU, Acer Aspire Lite 15 AL15-48P-R86Q hoặc Dell 15 DC15255 phù hợp với người cần màn hình lớn, thao tác quen thuộc và mức đầu tư vừa phải.

Dưới 10 triệu đồng có nên mua laptop không?

Vẫn có thể mua nếu ngân sách hạn chế và nhu cầu chủ yếu là học online, làm báo cáo, thuyết trình hoặc dùng phần mềm nhẹ. Tuy nhiên, cấu hình ở tầm giá này thường ít dư địa cho 2-4 năm sau, nhất là khi phải mở nhiều ứng dụng, chỉnh ảnh, dựng video hoặc chạy phần mềm chuyên ngành.

Từ 12-15 triệu đồng: Mức giá an toàn cho đa số ngành học

Đây là khoảng ngân sách phù hợp với phần lớn sinh viên. Các mẫu dùng Ryzen 5 hoặc Core i5, RAM từ 8GB và SSD 512 GB có thể đáp ứng tốt học tập, làm việc đa nhiệm và sử dụng ổn định trong nhiều năm.

So với nhóm giá thấp hơn, laptop tầm 12–15 triệu đồng thường xử lý Word, Excel, PowerPoint, Zoom và nhiều tab trình duyệt mượt hơn, đồng thời giảm nguy cơ phải nâng cấp hoặc đổi máy sớm.

Từ 15 đến 20 triệu đồng: Phù hợp với ngành kỹ thuật, đồ họa cơ bản

Khoảng giá này phù hợp với sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật, kiến trúc, truyền thông hoặc người muốn dùng máy thoải mái trong nhiều năm. Laptop thường có RAM 16 GB, bộ nhớ rộng, màn hình tốt và thiết kế hoàn thiện hơn.

Các mẫu như MSI Modern 15 F13MG hoặc laptop mỏng nhẹ 13–15 inch phù hợp với sinh viên thường xuyên mang máy đến lớp, vừa học vừa làm thêm.

Nếu học các phần mềm chuyên sâu hơn, đây cũng là khoảng giá giúp người dùng bớt phải nâng cấp sớm. Chi phí ban đầu cao hơn, nhưng tính theo chu kỳ 4 năm lại thường dễ chịu hơn so với việc mua máy quá thấp rồi đổi giữa chừng.

Nên ưu tiên 4 yếu tố

Có thể thấy, để an tâm dùng trong quá trình đại học, sinh viên nên ưu tiên RAM, SSD, màn hình và tính di động. RAM 16 GB giúp đa nhiệm thoải mái hơn, còn SSD 512 GB đủ cho tài liệu, phần mềm và dữ liệu tích lũy nhiều năm.

Bên cạnh đó, màn hình dễ nhìn, bàn phím dễ gõ và trọng lượng gọn nhẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập hằng ngày.

Các mẫu gọn nhẹ 13 inch phù hợp với sinh viên ưu tiên tính cơ động, nhất là khi thường xuyên mang máy giữa lớp học, thư viện và quán cà phê.

Khi nào nên cân nhắc MacBook hoặc máy mỏng nhẹ cao hơn?

Sinh viên có thể chọn MacBook hoặc laptop mỏng nhẹ cao cấp khi ưu tiên pin lâu, thiết kế gọn, độ ổn định và khả năng đồng bộ thiết bị. Tuy nhiên, cần kiểm tra phần mềm học tập có tương thích hay không.

Với đa số ngành học, laptop Windows tầm 12-18 triệu đồng vẫn thực dụng hơn nhờ nhiều cấu hình và khả năng tương thích rộng. Các mẫu như MacBook Neo 13 inch phù hợp với người thường xuyên di chuyển, chủ yếu học tập và làm việc văn phòng.

Tại Thế Giới Di Động, ngành hàng laptop đang có nhiều lựa chọn theo từng nhu cầu học tập với mức giá tốt, kèm hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành chính hãng. Với sinh viên muốn cân đối chi phí đầu năm học nhưng vẫn ưu tiên dùng lâu dài, đây là nhóm sản phẩm đáng tham khảo để so sánh giữa máy phổ thông, mỏng nhẹ và cấu hình cao hơn trong cùng ngân sách.