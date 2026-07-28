iPhone 16 series cũ với giá bán dễ tiếp cận trong năm 2026

ANTD.VN -Dòng iPhone 16 series cũ like new đã bước sang giai đoạn có giá bán dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn giữ được phong cách thiết kế hiện đại và hiệu năng thuộc nhóm đầu thị trường.

Mỗi phiên bản trong iPhone 16 series đều hướng tới nhóm người dùng khác nhau. Nếu lựa chọn đúng theo nhu cầu, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm từ vài triệu đến cả chục triệu đồng nhưng vẫn sở hữu một thiết bị đáp ứng tốt trong nhiều năm tới.

Lựa chọn phù hợp cho đa số người dùng

Nếu mục tiêu là tìm một mẫu iPhone có hiệu năng mạnh, sử dụng ổn định nhiều năm và mức giá hợp lý thì iPhone 16 cũ chính là cái tên đáng cân nhắc.

Hiện tại, theo khảo sát từ hệ thống bán điện thoại Viettablet thì iPhone 16 cũ đang được ghi nhận với mức giá từ khoảng 13,9 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt 2 năm trước. Máy vẫn sở hữu chip Apple A18, màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, camera chính 48MP, hỗ trợ quay video 4K@60fps cùng nút Camera Control giúp thao tác chụp ảnh nhanh hơn.

Ưu điểm lớn nhất của iPhone 16 chính là sự cân bằng. Máy đủ mạnh để chơi game, chỉnh sửa ảnh, dựng video ngắn hoặc sử dụng những tính năng AI của Apple trong nhiều năm tới. Kích thước vừa phải cũng phù hợp cho những ai yêu thích thao tác bằng một tay.

iPhone 16 Plus cũ có màn hình lớn và hiệu năng xử lý tốt cho các nhu cầu cơ bản

Trong khi đó, iPhone 16 Plus cũ hướng tới người dùng yêu thích màn hình lớn nhưng chưa cần đến dòng Pro. Theo ghi nhận của Viettablet, mẫu máy này hiện có giá từ 15,9 triệu đồng cho cấu hình thấp nhất. Sản phẩm vẫn sở hữu màn hình 6,7 inch, viên pin lớn cho thời gian sử dụng khoảng một rưỡi đến hai ngày với cường độ trung bình. Cấu hình gần như tương đồng iPhone 16 với chip A18 và camera kép 48MP nên trải nghiệm sử dụng không có nhiều khác biệt.

Nếu thường xuyên xem phim, đọc tài liệu, học trực tuyến hoặc chơi game trên màn hình lớn, iPhone 16 Plus là lựa chọn hợp lý hơn nhưng vẫn tiết kiệm đáng kể so với model Pro Max. Điểm chung của hai phiên bản này chính là màu sắc trẻ trung, hiệu năng mạnh, pin tốt và mức giá dễ tiếp cận. Phù hợp cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người lần đầu chuyển sang hệ sinh thái của Apple.

Dành cho người muốn trải nghiệm cao cấp

Nếu ngân sách thoải mái hơn và mong muốn trải nghiệm đầy đủ những công nghệ tốt nhất của Apple, dòng Pro sẽ là lựa chọn hấp dẫn. Hiện nay, iPhone 16 Pro cũ được bán với mức giá khoảng 17,69 triệu đồng tại cửa hàng Viettablet. So với bản tiêu chuẩn, máy nâng cấp đáng kể ở nhiều khía cạnh.

Đầu tiên là màn hình Super Retina XDR OLED 6,3 inch hỗ trợ ProMotion 120Hz, mang tới trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn rõ rệt. Đây là điểm khác biệt mà nhiều người dùng có thể cảm nhận ngay trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bên trong là con chip A18 Pro, GPU 6 nhân mạnh hơn, đáp ứng tốt cho các tác vụ năng như dựng video, chỉnh sửa ảnh RAW, xử lý AI hoặc chơi game đồ họa cao.

Hệ thống camera cũng vượt trội với cụm ba camera bao gồm cảm biến chính 48MP, camera siêu rộng 48MP và camera telephoto zoom quang học 5x. Máy còn hỗ trợ khả năng quay Apple ProRes, Apple Log và nhiều tính năng phục vụ người sáng tạo nội dung. Khung viền Titan cũng giúp máy nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp, tạo cảm giác cao cấp hơn khi cầm trên tay.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũ cung cấp hiệu siaast hạot động ổn định

Ở phân khúc cao nhất chính là iPhone 16 Pro Max cũ, hiện có giá từ khoảng 22,79 triệu đồng tại Viettablet. Đây là mẫu máy dành cho những người muốn trải nghiệm toàn diện dòng iPhone 16 nhất. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch, thời lượng pin thuộc nhóm tốt nhất của Apple tính tới thời điểm hiện tại, dễ dàng đáp ứng hai ngày sử dụng với nhu cầu thông thường.

Camera zoom quang học 5x phát huy hiệu quả khi chụp chân dung, phong cảnh hoặc các chủ thể ở khoảng cách xa. Khả năng quay video 4K@120fps Dolby Vision cũng giúp Pro Max trở thành công cụ phù hợp cho những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đổi lại là kích thước lớn, trọng lượng nặng và mức giá cũng cao hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại.

Đâu là mẫu iPhone “quốc dân” đáng mua?

Nếu xét trên tiêu chí giá thành, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng, iPhone 16 Pro cũ là phiên bản đáng cân nhắc nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm. Chỉ chênh lệch chưa tới 4 triệu đồng so với iPhone 16 nhưng người dùng nhận lại khá nhiều nâng cấp giá trị như màn hình ProMotion 120Hz, chip A18 Pro mạnh hơn, camera telephoto và nhiều tính năng khác. Đây là lựa chọn phù hợp với phần lớn người dùng muốn sử dụng lâu dài từ ba đến năm năm mà không lo thiết bị nhanh lỗi thời.

Trong khi đó, nếu ngân sách dưới 15 triệu đồng thì iPhone 16 vẫn là lựa chọn khá hợp lý. Máy đáp ứng gần như đầy đủ mọi nhu cầu phổ thông, từ làm việc, học tập, giải trí cho tới chơi game.

Đối với những ai ưu tiên pin lâu và màn hình lớn nhưng không quá quan tâm đến camera tele hoặc màn hình 120Hz, iPhone 16 Plus sẽ mang đến giá trị sử dụng rất tốt. Riêng iPhone 16 Pro Max phù hợp với người dùng yêu cầu cao nhất về thời lượng pin, màn hình lớn và khả năng quay chụp chuyên nghiệp. Nếu thường xuyên chỉnh sửa video hoặc làm công việc sáng tạo nội dung, khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng.