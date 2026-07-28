Mua SIM Data du lịch ưu đãi 51% hỗ trợ đăng ký chính chủ tại CellPhoneS

ANTD.VN -SIM Data đang trở thành lựa chọn phổ biến cho nhu cầu kết nối internet khi du lịch hè, đặc biệt với người dùng thường xuyên di chuyển nhiều quốc gia. Để lịch trình của bạn diễn ra suôn sẻ và ổn định, hãy chuẩn bị sẵn gói dữ liệu phù hợp. Tại CellphoneS hiện đang ưu đãi đến 51% cho các dòng SIM và eSIM du lịch.

Các dòng SIM Data du lịch nổi bật tại CellphoneS

SIM Data tại CellphoneS hiện được phân phối theo nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng khi đi du lịch hè. Mỗi dòng sản phẩm đều có ưu điểm riêng về cách kích hoạt, khả năng tương thích và chi phí sử dụng.

SIM nội địa Viettel và MobiFone

SIM Data nội địa là giải pháp phù hợp cho những ai có kế hoạch du lịch trong nước hoặc muốn chủ động kích hoạt chuyển vùng quốc tế từ nhà mạng Việt Nam. Các dòng SIM Viettel data và gói data MobiFone hiện có nhiều gói cước theo ngày hoặc theo tháng với dung lượng dữ liệu đa dạng.

SIM nội địa Viettel MobiFone cho du lịch hè

Người dùng có thể kiểm soát dung lượng, gia hạn gói hoặc theo dõi ưu đãi trực tiếp từ ứng dụng của nhà mạng. Nhiều gói cước còn hỗ trợ tốc độ 4G và 5G tại các khu du lịch đông người, phù hợp với nhu cầu xem video, gọi trực tuyến hoặc phát dữ liệu cho thiết bị khác.

eSIM du lịch quốc tế

SIM Data dạng eSIM phù hợp với các thiết bị đời mới như iPhone hoặc nhiều mẫu Android cao cấp có hỗ trợ eSIM. Người dùng chỉ cần quét mã QR được gửi qua email để kích hoạt trực tiếp trên điện thoại mà không cần tháo lắp SIM vật lý như cách truyền thống.

Lựa chọn giải pháp kết nối phù hợp cho chuyến du lịch hè

Điểm thuận tiện của eSIM nằm ở chỗ người dùng có thể chủ động kích hoạt trước tại Việt Nam, sau đó kết nối mạng ngay khi đến quốc gia cần sử dụng. Ngoài ra, nhiều gói eSIM hiện hỗ trợ dung lượng linh hoạt từ vài GB đến không giới hạn theo ngày, giúp tối ưu chi phí cho từng lịch trình.

SIM vật lý quốc tế

SIM Data dạng SIM vật lý quốc tế phù hợp với những mẫu điện thoại chưa hỗ trợ eSIM hoặc người dùng muốn thao tác theo cách quen thuộc hơn. Sau khi đến nơi, bạn chỉ cần lắp SIM vào máy và bật chuyển vùng dữ liệu để bắt đầu truy cập internet.

Ngoài khả năng kết nối mạng ổn định, SIM vật lý còn giúp người dùng dễ thay đổi giữa các thiết bị khác nhau trong nhiều trường hợp cần thiết. Một số gói còn hỗ trợ nghe gọi cơ bản, phù hợp với nhu cầu liên lạc ngắn trong chuyến đi.

Ưu đãi lớn khi mua SIM Data tại CellphoneS

SIM data tại CellphoneS không chỉ đa dạng về gói cước mà còn đi kèm nhiều chương trình ưu đãi phù hợp cho mùa du lịch hè. Ngoài mức giảm giá trực tiếp, bạn còn có thể tối ưu chi phí thông qua các chính sách dành riêng cho thành viên và học sinh sinh viên:

● Nhiều gói Data SIM và eSIM quốc tế đang được áp dụng ưu đãi lên đến 51% tùy thời điểm và khu vực sử dụng.

● Thành viên thuộc hệ thống Smember có thể nhận thêm ưu đãi trực tiếp trên hóa đơn theo từng hạng thành viên.

● Người sử dụng thuộc chương trình S-Student được hỗ trợ voucher giảm giá riêng cho các dòng SIM phục vụ nhu cầu du lịch hè.

Nhiều chương trình ưu đãi SIM trong mùa du lịch hè

Một số gói còn đi kèm lựa chọn dung lượng linh hoạt theo ngày hoặc theo chuyến đi, giúp kiểm soát chi phí dữ liệu dễ dàng hơn. Việc mua SIM trực tiếp tại CellphoneS cũng hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong quá trình kiểm tra tương thích thiết bị và kích hoạt sản phẩm.

SIM Data phù hợp giúp việc kết nối internet và liên lạc trong chuyến du lịch hè trở nên thuận tiện hơn. Việc lựa chọn đúng loại SIM hoặc eSIM còn giúp tối ưu chi phí và tránh gián đoạn hành trình. Bạn có thể tham khảo các dòng SIM, eSIM du lịch đang ưu đãi lớn tại CellphoneS để tối ưu kế hoạch kết nối cho chuyến đi sắp tới.