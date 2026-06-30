Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý dứt điểm việc cấp nước sạch tại dự án nhà ở xã hội SDU

ANTD.VN - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị chỉ đạo xử lý dứt điểm việc cấp nước sinh hoạt tại Tòa nhà SDU 143 Trần Phú, phường Hà Đông.

Đây là dự án nhà ở xã hội, khởi công xây dựng năm 2013, bàn giao đi vào hoạt động năm 2015. Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà.

Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 5/2026, nhận được 2 đơn thư, văn bản của cư dân cũng như ban quản trị tòa nhà SDU 143 Trần Phú liên quan vấn đề nước sạch.

Theo phản ánh, nguồn nước sạch cấp cho người dân đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, trong suốt thời gian dài. Nguyên nhân trực tiếp là do bể ngầm chứa nước sinh hoạt của tòa nhà bị hư hỏng.

Tuy nhiên, việc khắc phục sửa chữa bể ngầm chứa nước sinh hoạt của tòa nhà vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Toà nhà SDU 134 Trần Phú, Hà Đông

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị khắc phục nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng tại dự án này.

Ngày 6/6/2026, Sở Xây dựng Hà Nội có Công văn số 12264/SXD-CTN báo cáo về việc cung cấp nước sạch tại Tòa nhà SDU 143 Trần Phú.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì làm việc, có văn bản chỉ đạo, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các giải pháp để bảo đảm cấp nước ổn định với chất lượng nước theo quy định.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, nội dung báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội còn nhiều nội dung chưa đầy đủ. Cụ thể, kết quả xét nghiệm mẫu nước trong bể nước ngầm của Tòa nhà SDU 143 Trần Phú lấy ngày 19/5/2026, sau khi cải tạo; kết quả cải tạo, nghiệm thu bể nước ngầm và hệ thống cấp nước trong Tòa nhà SDU 143 Trần Phú.

Đồng thời, báo cáo chưa làm rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện của chủ đầu tư để bảo đảm hệ thống cấp nước trong Tòa nhà SDU 143 Trần Phú cung cấp nước sinh hoạt đạt quy chuẩn cho cư dân.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý dứt điểm các tồn tại trong việc cải tạo, nghiệm thu, đưa hệ thống cấp nước của Tòa nhà SDU 143 Trần Phú vào vận hành sử dụng theo quy định; bảo đảm cung cấp nước an toàn, ổn định cho cư dân.