Hà Nội thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”

ANTD.VN - Chiều nay 15/6, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khoá XVII đã thông qua Nghị quyết về Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội” với tỷ lệ 119/119 phiếu tán thành.

Theo đó, từ 1/7/2026 đến 31/12/2029, sẽ hạn chế tất cả các phương tiện theo khung giờ 19h00 – 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tại khu vực 1 (khu vực đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm – phường Hoàn Kiếm).

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch:

Phương tiện hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: Giai đoạn 1 từ 1/7/2026 đến 31/12/2026, thực hiện thí điểm tại khu vực 1 và 2 của phường Hoàn Kiếm sẽ khuyến khích hạn chế hoạt động; Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

Giai đoạn 2 mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ 1/1/2027 - 31/12/2027, loại xe này sẽ không lưu thông; Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe. Giai đoạn 3 thực hiện trên toàn bộ Vành đai 1 (1/1/2028 - 31/12/2029) và từ 1/1/2030 trở đi cũng tương tự giai đoạn 2.

HĐN TP Hà Nội với 119/119 phiếu tán thành đã thông qua Nghị quyết Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1"

Với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, trong giai đoạn 1 sẽ khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước 2016; Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Giai đoạn 2 khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước 2016; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên.

Hà Nội thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp Vành đai 1", sẽ khuyến khích hạn chế xe máy cũ lưu thông vào khu vực

Giai đoạn 3 không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/ BNNMT; Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường;

Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch:

Loại xe ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe ô tô chở học sinh, chở cán bộ công nhân viên đi làm), giai đoạn 1 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Giai đoạn 2 không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trong khu vực 1, 2: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Từ 1/7/2026 đến 31/12/2029 hạn chế tất cả các phương tiện theo khung giờ 19h00 – 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tại khu vực 1

Giai đoạn 3 cấm lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên; Trong khu vực 1, 2 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Xe ô tô dưới 16 chỗ, xe pick-up trong giai đoạn 1 khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Khuyến khích chuyển đổi xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Giai đoạn 2 không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên; Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng.

Giai đoạn 3 không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên; Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Các loại xe ô tô tải sử dụng nhiên liệu hoá thạch:

Xe có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn giai đoạn 1 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Giai đoạn 2: không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4; chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm, trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Giai đoạn 3: không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 ; Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn: giai đoạn 1 chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được CATP chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ xe trên 3,5 tấn trong giai đoạn 1 chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được CATP hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản (tuỳ thuộc khối lượng toàn bộ xe) chấp thuận bằng văn bản; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên;

Từ giai đoạn 2 trở đi, cấm hoàn toàn phương tiện này hoạt động trong phạm vi Vành đai 1.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND TP là cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định cụ thể phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện và năng lực thực tế của thành phố, đảm bảo cơ sở khoa học. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng, CATP và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, nghiên cứu, xây dựng quy định cụ thể theo chỉ đạo, định hướng của UBND thành phố.

Việc xây dựng các quy định cần thiết phải huy động các nguồn lực về kỹ thuật như chuyên gia trong nước và quốc tế và các nguồn lực về tài chính (ngân sách Nhà nước và xã hội hóa) đảm bảo trong quá trình thực hiện. Các đơn vị căn cứ vào các nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kinh phí thực hiện theo quy định.

Theo Nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, kinh phí thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước trong việc triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” gồm triển khai thực hiện Nghị quyết chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Xây dựng đang dự kiến nguồn lực ngân sách dự kiến để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026–2030 khoảng 1.045 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đầu tư, phát triển khoảng 300 - 500 điểm đón, trả khách đối với xe taxi và xe hợp đồng trên địa bàn thành phố nhằm kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị, xe buýt, bến xe khách, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu đô thị. Kinh phí dự kiến khoảng 6 - 10 tỷ đồng từ nguồn lực hợp pháp (xã hội hóa kết hợp với nguồn ngân sách TP).