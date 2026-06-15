Toyota khai tử mẫu sedan “vua” doanh số Corolla Altis ở thị trường Việt Nam

ANTD.VN -Toyota Corolla Altis đã chính thức ngừng phân phối tại thị trường Việt Nam sau hơn hai thập kỷ hiện diện. Trong báo cáo bán hàng tháng 5/2026, mẫu sedan hạng C này không còn ghi nhận doanh số, đồng thời nhiều đại lý xác nhận đã dừng nhận đơn đặt hàng mới.

Xác nhận với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện Toyota Việt Nam cho hay, Corolla Altis không còn nằm trong danh mục sản phẩm phân phối chính hãng. Hãng xe Nhật Bản cũng chưa có kế hoạch đưa phiên bản mới hoặc thế hệ mới của mẫu xe này trở lại thị trường trong tương lai gần.

Theo các đại lý, sức hút của Corolla Altis đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây khi xu hướng tiêu dùng chuyển dịch mạnh sang xe gầm cao. Bởi vậy, doanh số bán ra của dòng xe này vài năm gần đây không đạt được như kỳ vọng.

Trong năm 2025, Corolla Altis chỉ đạt doanh số 285 xe, tương đương trung bình khoảng 24 xe mỗi tháng. Con số này chỉ chiếm khoảng 0,4% tổng doanh số của Toyota tại Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm thấp nhất phân khúc sedan hạng C.

Trong bối cảnh SUV, CUV và MPV liên tục tăng trưởng doanh số, Toyota được cho là đang ưu tiên nguồn lực cho các sản phẩm chiến lược như Corolla Cross, Yaris Cross, Veloz Cross hay Avanza Premio. Điều này khiến vị thế của một mẫu sedan hạng C có doanh số hạn chế như Altis ngày càng trở nên mờ nhạt.

Toyota Việt Nam chính thức khai tử dòng xe "vua" doanh số Corolla Altis tại thị trường Việt Nam

Sự rút lui của Corolla Altis đánh dấu sự khép lại của một trong những mẫu xe có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình hình thành và phát triển thị trường ô tô Việt Nam.

Lần đầu đến Việt Nam năm 1996, Corolla Altis là một trong những sản phẩm đầu tiên được Toyota lắp ráp trong nước, góp phần định hình phân khúc sedan hạng C trong giai đoạn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn ở những bước phát triển ban đầu.

Sau thành công của mẫu xe này, hàng loạt đối thủ như Ford Laser, Ford Focus, Mazda3, Kia K3 hay Daewoo Lacetti lần lượt tham gia cuộc đua.

Giai đoạn từ năm 2015 đến 2018 được xem là thời kỳ ổn định nhất của Corolla Altis khi doanh số hằng năm duy trì ở mức khoảng 3.000 - 5.000 xe. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, sự bùng nổ của các dòng SUV đô thị, crossover cỡ nhỏ và xe đa dụng đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc thị trường, khiến nhóm sedan truyền thống dần đánh mất vị thế.

Mẫu Toyota Corolla Altis cuối cùng được phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 12, ra mắt vào năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên dòng xe này chuyển từ hình thức lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Dù không còn chỗ đứng tại Việt Nam, Corolla Altis vẫn là một trong những cái tên thành công nhất trong lịch sử Toyota trên quy mô toàn cầu.

Ra đời từ năm 1966, dòng xe này đã đạt doanh số cộng dồn hơn 50 triệu chiếc trên toàn thế giới, trở thành một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất mọi thời đại và là biểu tượng của sự bền bỉ, thực dụng trong suốt gần 60 năm tồn tại.