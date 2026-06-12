Vì sao Hà Nội thay đổi đề xuất hỗ trợ chuyển đổi xe máy điện

ANTD.VN - Thay vì hỗ trợ tất cả trường hợp chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện, trước mắt, Hà Nội đề xuất chỉ hỗ trợ với cá nhân thuộc hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội, với mức tối đa 20 triệu đồng.

Hôm nay 12/6, HĐND TP Hà Nội bắt đầu kỳ họp thứ 4 xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Theo dự thảo Nghị quyết thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe môtô, xe gắn máy, tối đa không quá 20 triệu đồng.

Điều kiện được nhận hỗ trợ, cá nhân thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực; chuyển đổi phương tiện giao thông xanh từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027; hoàn thành chuyển nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Các đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ công ích, kinh doanh vận tải đường bộ có trụ sở trên địa bàn Hà Nội có đăng ký kinh doanh tại thành phố Hà Nội trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh sẽ được xem xét hỗ trợ vốn và lãi suất.

Cùng với hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh, dự thảo đưa ra chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị. Thành phố sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong vành đai 1 kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027.

Thành phố miễn tiền vé đến hết ngày 31/12/2030 cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) hoặc đường sắt đô thị trên toàn địa bàn thành phố trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố. UBND thành phố căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm quyết định cụ thể số lượng ngày miễn tiền vé.

Tại dự thảo tờ trình, Hà Nội cũng cho biết về quan điểm chung khi tổ chức nghiên cứu, soạn thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cần hướng tới các đối tượng, tổ chức, cá nhân chịu tác động ảnh hưởng lớn, trong đó đặc biệt là các đối tượng yếu thế, gắn với an sinh xã hội cũng như các đối tượng sử dụng phương tiện (xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch) gắn với sinh kế hàng ngày.

Vì vậy, trong dự thảo nghị quyết lần đầu, đối tượng, phạm vi được hưởng chính sách hỗ trợ cũng như các chính sách hỗ trợ đa dạng (người nghèo, cận nghèo, xe công nghệ, người dân cư trú, doanh nghiệp kinh doanh vận tải…).

Tuy nhiên, Hà Nội cho hay sau khi tiếp thu các ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP cho thấy việc có nhiều đối tượng được hưởng chính sách sẽ tác động ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Cùng với đó, việc nhiều đối tượng hưởng chính sách cũng tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát cũng như công bằng cho các đối tượng người dân và cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng.

Trước mắt chính sách hỗ trợ của nghị quyết thu gọn lại các đối tượng hưởng chính sách (ưu tiên hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo) và kết hợp với một số chính sách hỗ trợ khác cho doanh nghiệp vận tải cũng như chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đã được thống nhất để kịp thông qua vào kỳ họp thứ 4 của HĐND TP.

Trong thời gian tiếp theo, UBND TP Hà Nội tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tính toán các phương án, chính sách hỗ trợ đảm bảo khả thi, công bằng xã hội và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để tiếp tục trình HĐND thành phố nghị quyết bổ sung các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.