Ốc Thanh Vân đưa 3 con đến ghi hình "Mái ấm gia đình Việt", dạy con bài học về lòng sẻ chia

ANTD.VN - Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" vừa khép lại ba ngày ghi hình (từ ngày 30/7 đến 01/8/2026) tại Khánh Hòa. Đây là điểm dừng chân tiếp theo trên hành trình “Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”, hỗ trợ trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước.

Đồng hành cùng chương trình là NSƯT - MC Đại Nghĩa, MC Dương Hồng Phúc, MC Thanh Thảo, NSƯT - MC Ốc Thanh Vân, MC Thái Vũ và MC Huỳnh Lập.

Tham gia ghi hình còn có ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, diễn viên Thùy Anh, hoa hậu Lê Hoàng Phương, ca sĩ Quân A.P, diễn viên Trần Ngọc Vàng...Bên cạnh sự đồng hành của các nghệ sĩ, chương trình "Mái ấm gia đình Việt" còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả đến từ tỉnh Khánh Hòa, các địa phương lân cận, và cả những du khách trong và ngoài nước.

Những ngày qua, tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân địa phương, khách du lịch, người lao động thuộc nhiều ngành nghề cùng có mặt để theo dõi trực tiếp và chung tay quyên góp, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn. Không ít tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ ghé qua ủng hộ rồi vội vàng tiếp tục công việc. Nhiều bậc phụ huynh cũng đưa con đến theo dõi chương trình để các em hiểu hơn về sự đồng cảm, tinh thần sẻ chia và giá trị của lòng nhân ái. Tất cả đã góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, lan tỏa yêu thương và tinh thần cộng đồng đầy ý nghĩa.

MC Thanh Thảo dù đã gắn bó với chương trình đã lâu vẫn không kìm được xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn

Đây là lần thứ hai "Mái ấm gia đình Việt" đến Khánh Hòa. Sau ba ngày ghi hình, chương trình đã trao tổng cộng hơn 9 tỷ đồng, hỗ trợ 18 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đến Khánh Hòa dẫn dắt chương trình lần này, MC Ốc Thanh Vân đưa cả ba con theo cùng. Với nữ MC, đây không chỉ là chuyến đi trong dịp nghỉ hè mà còn là dịp để các con gặp gỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có.

Ốc Thanh Vân dẫn các con cùng tham gia chương trình

“Mình cũng giống những ông bố bà mẹ khác, lúc nào cũng muốn mang đến những thứ đủ đầy nhất cho con của mình và mình cũng không muốn bất kỳ đứa trẻ nào ngoài kia bị bỏ lại. Để đồng hành cùng các con trong hành trình lớn lên, mình nghĩ rằng việc cho các con nghe những câu chuyện thật, thấy những hoàn cảnh thật chính là lời nhắc nhở tốt nhất các con rằng mình cần trân trọng những gì mình đang có và cũng như mình sẽ chia sẻ yêu thương với những người xung quanh bằng những cách khác nhau, dù lớn dù nhỏ nhưng mỗi sự chia sẻ vẫn đáng trân trọng”, Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Trong suốt thời gian ghi hình, nữ MC liên tục động viên các nhân vật, khích lệ các em mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Mỗi khi nghỉ giải lao, cô lại tranh thủ kể cho các con nghe câu chuyện của từng nhân vật để các bé hiểu hơn ý nghĩa của chương trình.

Con trai cả của Ốc Thanh Vân - cậu bé Coca - chủ động xung phong cầm thùng tiền để nhận những khoản đóng góp từ khán giả

Ba con của Ốc Thanh Vân cũng nhiệt tình hỗ trợ mẹ cầm thùng tiền yêu thương để nhận những khoản đóng góp từ khán giả gửi đến các gia đình. Dù ban đầu có chút lo lắng vì chiếc thùng khá nặng và chứa nhiều tiền ủng hộ, các bé vẫn hào hứng thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cậu con trai cả Coca chủ động xung phong đảm nhận công việc này và trấn an mẹ rằng sẽ giữ thùng tiền cẩn thận để trao tận tay các em nhỏ.

Hội ngộ Ốc Thanh Vân tại chương trình, diễn viên Trần Ngọc Vàng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội cùng bạn diễn tham gia "Mái ấm gia đình Việt". Nam diễn viên cho biết anh là khán giả quen thuộc của chương trình và luôn mong một ngày được trực tiếp góp mặt để động viên, tiếp sức các hoàn cảnh khó khăn.

Theo dõi những thước phim về các nhân vật, Trần Ngọc Vàng không giấu được sự xúc động. Điều khiến anh day dứt nhất là sự hiểu chuyện của các em nhỏ. Theo nam diễn viên, nhiều em chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn, khi còn rất nhỏ đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và nỗi lo.

Trần Ngọc Vàng hội ngộ Ốc Thanh Vân sau phim "Heo năm móng"

Trở lại "Mái ấm gia đình Việt" lần thứ hai, Trương Quỳnh Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ghi hình chương trình ngay tại quê nhà Nha Trang, Khánh Hòa. Nữ ca sĩ cho biết đây là chương trình giàu giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các gia đình vượt qua nghịch cảnh, đồng thời lan tỏa những thông điệp đẹp về tình thân và sự sẻ chia.

Dù không còn xa lạ với chương trình, Trương Quỳnh Anh vẫn không khỏi xúc động khi lắng nghe câu chuyện của các nhân vật. Hình ảnh ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua mất mát khiến nữ ca sĩ vừa cảm phục nghị lực của các em, vừa xót xa khi các em còn quá nhỏ đã phải đối diện với quá nhiều biến cố trong cuộc sống.

Chương trình "Mái ấm gia đình Việt' phát sóng vào lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.