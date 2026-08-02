Dàn “anh tài” trổ tài chăn cừu, nấu ăn tại Ninh Thuận

ANTD.VN - Tập 5 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" công bố kết quả cùng những dư âm cảm xúc của Công diễn 1. Điểm nhấn hấp dẫn của tập này chính là những màn “căng não” đàm phán, chiêu mộ thành viên để thành lập 4 Nhà mới cho Công diễn 2.

Không dừng lại ở áp lực thi đấu, tập này còn mang đến một luồng gió mới đầy thú vị với chuyến “du lịch” ngoại khóa đặc biệt, nơi các anh tài có cơ hội cùng nhau lăn xả qua các thử thách “dở khóc dở cười”, ghi lại chuyến hành trình gắn kết tình anh em tại vùng đất Ninh Thuận.

Nhà Chiến mã lăn xả với những thử thách của chương trình

Chiến thắng thuyết phục của "Nhà Làm mạnh"

Sau những nỗ lực bứt phá tại Công diễn 1, "Nhà Làm mạnh" đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu toàn bảng, minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự đầu tư nghiêm túc. Đại diện cho nhóm, thủ lĩnh Huỳnh Lập khiêm tốn bày tỏ: “Để tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, em tin rằng tất cả các anh tài ở đây đều đã tạo ra một cột mốc để chúng ta cùng soi chiếu. Nhìn vào sự đầu tư của từng nhà, bản thân bọn em tự dặn lòng phải cố gắng làm sao cho xứng tầm với quy mô đó. Một mình em thì không thể tạo nên điều kỳ diệu, tiết mục 'Nhong nhong nhong' có rực rỡ hay không chính là nhờ sự trợ lực và truyền cảm hứng từ tất cả các anh ở đây”

Niềm vui chiến thắng càng nhân đôi khi hai chiếc nhẫn “Chiến tướng” danh giá được trao cho Thái VG (Nhà Làm mạnh) và Hà An Huy (Nhà Soạn nhạc) - hai cá nhân có điểm hỏa lực cao nhất từ các nhà chiến thắng. Đón nhận vinh dự này, Anh Tài Thái VG bối rối nhưng đầy tự hào: “Anh cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng tất nhiên anh không thể làm điều này một mình. Shout out to Huỳnh Lập và Hiếu! Thật lòng mà nói, trong đời anh không giành chiến thắng quá nhiều, nên khi chiến thắng đến, anh cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng anh đón nhận nó, một cảm giác thực sự tuyệt vời!”.

Huỳnh Lập bản lĩnh chiến lược trong việc lập Nhà mới

Bên cạnh đó, cục diện Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân cũng chứng kiến sự xáo trộn đầy thú vị khi Jun Phạm chính thức vươn lên chiếm lĩnh vị trí đầu. Anh Tài K.O cũng từ hạng cuối ở công diễn trước bứt phá hơn 10 hạng lên hạng 22.

Cuộc chiến “chiêu mộ” kịch tính

Bước sang Công diễn 2, cuộc đua càng trở nên gay cấn khi các anh tài được phân chia lại thành 4 Nhà hoàn toàn mới. Trách nhiệm dẫn dắt thuộc về 4 vị thủ lĩnh: hai thủ lĩnh đương nhiệm từ các Nhà an toàn Công diễn 1 là Huỳnh Lập, Hoàng Tôn cùng hai tân thủ lĩnh Chiến tướng là Thái VG và Hà An Huy.

Nhà Thám hiểm chiến thắng các thử thách và giành điểm Hoả lộc cao nhất

Để hoàn thiện đội hình các nhà, các anh tài phải trải qua quy trình lập nhà gồm 2 vòng với các bước: đàm phán, chiêu mộ, từ chối và xác nhận. Sự ưu tiên dành cho hai tân Chiến tướng ở vòng 1 đã tạo nên lợi thế ban đầu khi Thái VG nhanh chóng chiêu mộ thành công Jun Phạm, Hoàng Dũng; trong khi Hà An Huy mang về đội mình BB Trần, Phùng Minh Cương. Kế đó, 2 thủ lĩnh đương nhiệm Hoàng Tôn, Huỳnh Lập cũng kịp bổ sung nhân sự chiến lược cho đội hình của mình.

Sự kịch tính thực sự bùng nổ ở vòng 2 với quy tắc cạnh tranh đối đầu: 4 thủ lĩnh sẽ giơ phiếu hình để chọn thành viên (Anh tài được chọn có quyền đồng ý hoặc từ chối), nếu từ 2 thủ lĩnh trở lên cùng giơ phiếu chọn trùng một anh tài, các vị thủ lĩnh đó sẽ đồng thời mất lượt và nghệ sĩ được chọn vẫn tiếp tục ở lại trạng thái tự do.

Thái VG là Chiến tướng Công diễn 1

Chính luật chơi nghiệt ngã này đã đưa Mew Amazing trở thành “mảnh ghép chiến lược” gây bùng nổ màn chiêu mộ. Đứng trước một tư duy âm nhạc độc đáo và khả năng sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp đã được khẳng định, cả 4 thủ lĩnh đều quyết tâm sở hữu nhân tố tài năng này. Màn rượt đuổi chiến thuật và những pha trùng phiếu liên tiếp đã tạo nên “điểm nghẽn” đầy thú vị suốt từ lượt chọn thứ 1 cho đến lượt thứ 8. Phải đến tận lượt chọn thứ 9, bằng sự kiên trì và định hướng rõ ràng, thủ lĩnh Thái VG mới chính thức đưa được Mew Amazing về với đội hình của mình trong sự tiếc nuối của các nhà còn lại.

Ngay sau khi quy trình lập nhà hoàn tất, các thành viên ở từng đội đã cùng ngồi lại thảo luận để tự đặt ra những cái tên mang trọn tinh thần, bản sắc riêng cho Nhà của mình.

Nhà Long mã tỏa sáng những thử thách đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhạy

Trở về tuổi thơ tại Ninh Thuận

Tạm gác lại những căng thẳng của phòng tập, dàn anh tài đã có chuyến “du lịch” ngoại khóa đặc biệt tại vùng đất Ninh Thuận. Tại đây, các anh không chỉ được cùng nhau xả stress, vui chơi trọn vẹn, trực tiếp tham gia vào chuỗi thử thách hấp dẫn từ chương trình nhằm tích lũy điểm “Hỏa lộc” mà còn có 1 bữa tối tâm sự, trò chuyện để gắn kết hơn.

Mở màn cho hành trình là thử thách “Vớt hỏa lộc”, nơi đại diện 4 nhà trổ tài vớt thuyền giấy dưới hồ để tìm kiếm nguồn vốn khởi điểm. Ngay sau đó, các anh chính thức bước vào “Đấu trường tất tay” - một “sàn giao dịch” căng não kết hợp giữa thể lực và chiến thuật đặt cược. Việc phải nhận từ khóa, thảo luận cử đại diện và tố điểm Hỏa lộc đã biến 4 trò chơi liên hoàn: Sấp ngửa; Ăn ý - nhịp nhàng; Nhắm; Nhanh tay lẹ chân, càng ít càng tốt thành những thử thách “dở khóc dở cười”, tạo ra nhiều khoảnh khắc có một không hai.

Các "anh tài" đã có chuyến ngoại khoá ở Phan Thiết

Nếu Thuận Nguyễn, BB Trần, Phùng Minh Cương mang về chiến thắng giòn giã cho "Nhà Chiến mã" ở mảng sức mạnh và sự nhịp nhàng thì các thành viên Nhà Long mã và Thám hiểm lại tỏa sáng những thử thách đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhạy.

Cục diện trò chơi càng thêm phần kịch tính ở thử thách Dựng chuồng và Chăn cừu. Không được phép tương tác vật lý với bầy cừu, các nghệ sĩ phải kết hợp sự kiên nhẫn, sự nhẹ nhàng và tinh thần đồng đội để lùa cừu vào lưới.

Cuộc đua khép lại với sự thống trị tuyệt đối của Nhà Thám hiểm (1670 điểm Hỏa lộc), giúp họ chiếm ưu thế cực lớn khi bước vào phần thi Nấu ăn cuối ngày. Với sự chỉ đạo của các “Hoa tiêu mù” Jun Phạm, Osad, BB Trần, Neko Lê, gian bếp dã chiến của 4 Nhà đã sáng đèn, mang đến những món ăn đậm đà hương vị địa phương và giúp Nhà Thám hiểm cùng Nhà Chiến mã giành chiến thắng chung cuộc.

Tập 5 kết lại bằng một bức tranh tuyệt đẹp về tình anh em đơn thuần giữa những người đàn ông cùng chung chí hướng, cùng muốn bứt phá khỏi vùng an toàn để tận hưởng một mùa hè rực rỡ!