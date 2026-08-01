56 thí sinh vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

ANTD.VN - Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn Top 21 thí sinh tại Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam. Các cô gái hội ngộ với 35 thí sinh vượt qua Sơ khảo phía Bắc, chuẩn bị bước vào vòng Chung khảo toàn quốc với tổng cộng 56 thí sinh.

Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra từ sáng ngày 1/8 tại Holiday Inn & Suites Saigon Airport, TP.HCM, với sự tham gia của gần 100 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các thí sinh lần lượt trải qua phần ghi danh, nhận số báo danh, đo nhân trắc học và phỏng vấn kín. Ban giám khảo đánh giá toàn diện dựa trên vẻ đẹp tự nhiên, hình thể, phong thái, khả năng giao tiếp, tư duy, học vấn, năng khiếu và động lực tham dự cuộc thi.

Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn Top 21 thí sinh tại Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam

21 thí sinh vượt qua Sơ khảo phía Nam

Ban tổ chức cho biết, kết quả được đưa ra dựa trên phần thể hiện của thí sinh xuyên suốt ngày sơ khảo, trong đó nhân trắc học và phỏng vấn kín là hai nội dung quan trọng.

Tại phần đo nhân trắc, đội ngũ chuyên môn tiến hành kiểm tra hình thể và các điều kiện dự thi theo quy chế. Hoa hậu Việt Nam tiếp tục đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn trọng những đường nét riêng và sự đa dạng của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong phòng phỏng vấn kín, mỗi thí sinh có cơ hội giới thiệu về bản thân, gia đình, quê hương, quá trình học tập, công việc, năng khiếu cũng như những dự định nếu được đồng hành lâu dài cùng cuộc thi. Ban giám khảo đặt câu hỏi ở nhiều chủ đề nhằm đánh giá khả năng giao tiếp, ứng biến, tư duy và khát vọng cống hiến của từng ứng viên.

Nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện tài năng như múa, hát, thuyết trình, giao tiếp bằng ngoại ngữ. Bên cạnh những cô gái từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi sinh viên, vòng sơ khảo còn ghi nhận nhiều gương mặt lần đầu bước lên một sân khấu sắc đẹp.

Ban giám khảo Vòng Sơ khảo phía Nam gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; diễn viên Hứa Vĩ Văn; nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò Cố vấn cuộc thi.

Nhà báo Lê Xuân Sơn (hàng dưới, thứ 3, từ phải qua) - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò Cố vấn cuộc thi.

Top 21 khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 thí sinh được lựa chọn từ Sơ khảo phía Bắc. Tại vòng Chung khảo toàn quốc, các cô gái tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động, rèn luyện và thử thách nhằm thể hiện toàn diện hơn về sắc vóc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

Không tìm kiếm vẻ đẹp theo một khuôn mẫu

Phát biểu tại Vòng Sơ khảo phía Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi tiếp tục hành trình tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp hình thể, văn hóa, trí tuệ, nhân cách và tinh thần cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 và ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Sau Sơ khảo phía Bắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đến với khu vực phía Nam nhằm mở rộng cơ hội cho các thí sinh trên cả nước. Trước đó, Ban tổ chức đã triển khai tour tuyển sinh và chuỗi hoạt động giao lưu tại nhiều trường đại học, tạo điều kiện để cuộc thi đến gần hơn với sinh viên, người trẻ.

Các thành viên Ban giám khảo

Chủ đề ""Miền hương sắc" hướng đến tôn vinh sự phong phú trong vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ở các vùng miền. Trong đó, “hương” và “sắc” không chỉ được nhìn nhận qua diện mạo bên ngoài mà còn được bồi đắp từ văn hóa, tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

“Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân, là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây không chỉ là hệ tiêu chí để lựa chọn người chiến thắng mà còn là định hướng giúp mỗi thí sinh hoàn thiện bản thân trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Mặt bằng thí sinh nổi bật về học vấn, ngoại ngữ và sắc vóc

Vòng Sơ khảo phía Nam năm nay ghi nhận sự đa dạng về độ tuổi, ngành học, nghề nghiệp và quê quán. Nhiều thí sinh mới 18, 19 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đang học những năm đầu đại học. Bên cạnh đó là các du học sinh, tiếp viên hàng không, dược sĩ, thạc sĩ và những ứng viên đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một số thí sinh sở hữu thành tích học tập và ngoại ngữ nổi bật. Trần Nguyễn Như Ý vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Dược học tại Đại học Y Dược TPHCM, thuộc nhóm 10% sinh viên đạt kết quả loại giỏi của ngành. Trong thời gian học đại học, cô tham gia các hoạt động nghiên cứu tại bộ môn Hóa dược.

Lê Thị Hạnh Dung có bằng thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh - TESOL, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 và có năng khiếu vũ đạo. Nguyễn Lê Nguyên Phương hiện là tiếp viên hàng không, đồng thời vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại thương.

Bên cạnh học vấn, mặt bằng sắc vóc của thí sinh được đánh giá tương đối đồng đều.

Lê Phương Nghi - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TPHCM, đương kim Hoa khôi của trường - có IELTS 7.5, sử dụng tiếng Nhật và chuẩn bị kỹ năng catwalk, ứng xử, tài năng trước khi dự thi.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi, 19 tuổi, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Cô mong muốn trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ. Nguyễn Thảo Nguyên đang theo học ngành Truyền thông kỹ thuật số và Tiếp thị kinh doanh tại Đại học Queensland, Australia, dự định tiếp tục học lên bậc thạc sĩ.

Cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều hoa khôi, á khôi các trường đại học. Trong đó, Trịnh Ngọc Huyền - Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing TPHCM - từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như Xuân tình nguyện và Mùa hè xanh.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, thành viên trẻ nhất trong Ban giám khảo, cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của dàn thí sinh. Đương kim Hoa hậu Việt Nam đặc biệt đánh giá cao những cô gái có nhiều tài lẻ, khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, thành viên trẻ nhất trong Ban giám khảo, cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của dàn thí sinh. Đương kim Hoa hậu Việt Nam đặc biệt đánh giá cao những cô gái có nhiều tài lẻ, khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.