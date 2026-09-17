Hà Nội nhiều điểm mưa xấp xỉ 200mm trong đêm

ANTD.VN -Đêm qua đến 6h sáng nay, nhiều điểm trên địa bàn TP Hà Nội đã có mưa to đến rất to, một số điểm lượng mưa xấp xỉ 200mm đã gây ngập trên diện rộng tại nhiều nơi.

Báo cáo từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, đêm qua đến 6h sáng nay, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội mưa rất to như Hai Bà Trưng 189,9mm; Hoàn Kiếm 131,8mm; Phú Thượng 115,4mm; Yên Sở 164,4mm; Cầu Giấy 181,6mm; Từ Liêm 196,4mm; Tây Mỗ 180,8mm…

Mưa lớn khiến mực nước sông đang ở mức cao như sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) 5,27m; đập Thanh Liệt vùng thượng lưu là 4,62m, hạ lưu là 5,49m; sông Nhuệ (trạm Bơm Đồng Bông 1) 5,38m, cầu Hà Đông 5,28m; sông Cầu Bây (đập Trại Lợn) 4,1m.

Hầm chui dân sinh trên Đại lộ Thăng Long nhiều nơi ngập sâu

Các trạm bơm trên địa bàn Hà Nội hiện đã vận hành gần như hết công suất: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 tổ bơm), Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng và các trạm bơm thoát nước được vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế; phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Yên Nghĩa (4/10 bơm, do mực nước sông Đáy đang trên mức BĐ 1), trạm Đào Nguyên (vận hành 25/25 bơm), trạm cầu Sa (vận hành 11/11 bơm), trạm Khê Tang (vận hành 9/10 máy bơm) để hạ mực nước trên hệ thống hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

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Qua theo dõi và báo cáo của các đơn vị thoát nước, đến thời điểm 6h30 trên địa bàn TP xuất hiện một số điểm ngập như sau: Nguyễn Gia Bồng; Hoa Lâm; Lê Mật; Đại lộ Thăng Long hầm 2, 5, 6, hầm km 9+656 ngập trung bình 0,25m –5m; Đại lộ Thăng Long đường gom đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến hầm 6 ngập trung bình 0,25m; cổng Chào An Khánh; Đỗ Đức Dục…

Võ Chí Công (Udic) ngập nhẹ; Phạm Hùng ngập 0,3m; Hoa Bằng ngập 0,3m; Trần Bình ngập 0,3m; ngõ 165 Thái Hà ngập 0,3m; Triều Khúc ngập 0,2m; Văn Tiến Dũng – QL 32 ngập 0,25m.

Nhiều điểm ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực tập trung khơi thông dòng chảy, bố trí và thiết bị bơm hút tăng khả năng thoát nước khu vực úng ngập; phối hợp với các đơn vị giao thông cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí ngập;

Cùng với đó, tiếp tục triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống chủ động ứng phó với diễn biến mưa; kiểm tra, rà soát hệ thống xác định nguyên nhân các vị trí úng ngập đề xuất các giải pháp xử lý.

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Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới đưa vào vận hành tiếp tục được Trung tâm chỉ đạo theo dõi, vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa, mực nước thực tế; phối hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm tăng cường khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu, góp phần hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Lực lượng chức năng thuộc Sở Xây dựng chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập

Hiện trên địa bàn TP đang tiếp tục có mưa, Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diễn biến mưa.