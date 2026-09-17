Căng mình giữa mưa ngập, Công an cơ sở bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân

ANTD.VN - Mưa lớn gây ngập úng tại một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước tình hình đó, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn trong ngày mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó, bố trí lực lượng tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, cây xanh gãy đổ, vật cản trên đường và các điểm giao thông tiềm ẩn nguy hiểm.

Trong điều kiện mưa lớn, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, trong khi nước ngập có thể che khuất các chướng ngại vật. Đây cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra ùn tắc, va chạm giao thông và các sự cố bất ngờ gia tăng.

Công an phường Việt Hưng xuống từng khu dân cư tuần tra, đảm bảo an toàn tại các khu vực úng ngập

Trước thực tế đó, các tổ công tác Công an phường được bố trí thường xuyên tuần tra, kiểm tra địa bàn, chủ động phát hiện những điểm bất thường để có phương án xử lý ngay từ cơ sở.

Tại các khu vực bị ngập úng hoặc xuất hiện vật cản, lực lượng Công an tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm. Khi phát hiện cây xanh có nguy cơ gãy đổ, vật cản ảnh hưởng đến giao thông, Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng còn chủ động hỗ trợ người dân trong những tình huống phát sinh do mưa bão.

Phân luồng từ xa các tuyến phố chính để hạn chế ùn tắc do đường ngập

Với phương châm chủ động phòng ngừa, lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời có mặt tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Người dân được nhắc nhở hạn chế di chuyển qua nơi ngập sâu, khu vực có cây xanh, công trình hoặc vật thể có nguy cơ đổ, đồng thời chủ động bảo vệ người và tài sản khi thời tiết diễn biến xấu.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo cũng được tăng cường, giúp người dân nâng cao ý thức chủ động ứng phó với mưa bão, nhất là trong việc chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và lựa chọn lộ trình an toàn.

Trong những ngày thời tiết diễn biến bất thường, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở có mặt trên các tuyến đường, bất kể mưa lớn, ngập úng, để điều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân đã trở thành một phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Từ thực tế địa bàn, Công an phường Việt Hưng tiếp tục duy trì các phương án ứng phó, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý những tình huống phát sinh. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ cho việc đi lại được thông suốt và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra.

Trong mưa bão, khi nhiều người tìm cách nhanh chóng trở về nhà, những cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở vẫn căng mình trên đường, chủ động nhận diện từng điểm nguy hiểm, hỗ trợ từng trường hợp cần giúp đỡ. Đó cũng là cách cụ thể để tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ được thể hiện từ những nhiệm vụ thường ngày.