Nhiều trường học Hà Nội chủ động để phụ huynh chọn đi hoặc nghỉ học vì mưa ngập cục bộ

ANTD.VN - Thay vì thông báo nghỉ đồng loạt, nhiều trường học ở Hà Nội vẫn duy trì buổi học trực tiếp với những gia đình học sinh không bị ảnh hưởng bởi mưa ngập. Phụ huynh được chủ động quyết định cho con nghỉ học hay đến trường.

Trường học Hà Nội được chủ động đưa ra phương án linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết thực tế.

Ngày 17-9, trước tình trạng mưa lớn suốt đêm, tình trạng ngập cục bộ xảy ra trên một số tuyến đường khiến phụ huynh lo lắng việc đưa đón con đi học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã giao quyền chủ động cho các nhà trường căn cứ điều kiện thực tế và diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Theo đó, khi xảy ra mưa bão, ngập lụt, các nhà trường có thể chủ động chuyển đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học, trên cơ sở bảo đảm an toàn cho học sinh và phù hợp với điều kiện của từng trường. Việc giao quyền chủ động giúp các trường có thể xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, thay vì chờ một phương án chung trong khi điều kiện tại mỗi khu vực có thể khác nhau.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình ngập úng trên các tuyến đường và khu vực xung quanh trường để chủ động điều chỉnh phương án tổ chức dạy học khi cần thiết. Cùng với đó, các trường cần rà soát điều kiện bảo đảm an toàn trong khuôn viên, nhất là hệ thống cây xanh tại cổng trường, sân trường, sân chơi và khu vực gần các dãy phòng học.

Căn cứ hướng dẫn của Sở, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã thông báo thay đổi kế hoạch học tập theo các phương án linh hoạt.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Newton đưa ra phương án linh hoạt, trong đó học sinh ở khu vực ngập, di chuyển khó khăn có thể học tại nhà và nhà trường căn cứ tình hình để tổ chức học trực tuyến.

Tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành và Trường Hermann Gmeiner, nhà trường duy trì tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh có điều kiện đến trường, đồng thời tổ chức học trực tuyến cho nhóm học sinh không thuận lợi về di chuyển. Một số trường điều chỉnh thời gian vào lớp để phù hợp với tình hình thực tế.

Với khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, Trường Phổ thông liên cấp Marie Curie thông báo nghỉ học buổi sáng do mưa ngập ảnh hưởng đến việc di chuyển của xe buýt đưa đón học sinh. Phương án đối với ca chiều trung học phổ thông tiếp tục được nhà trường cập nhật theo diễn biến thời tiết.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Nguyễn Siêu, Trường Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) thông báo học sinh học trực tuyến.

Khu vực Nam Từ Liêm, nhiều khu dân cư ngập sâu. Ngay từ sáng sớm, nhiều trường đã thông báo nghỉ học trực tiếp. Trường THCS Từ Liêm 2 thông báo cho học sinh nghỉ học cả ngày, đề nghị phụ huynh chủ động quản lý con ở nhà đảm bảo an toàn. Tương tự, trường Tiểu học Từ Liêm 2 cũng cho học sinh nghỉ học cả ngày vì tuyến đường trước cổng trường ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh và giáo viên.