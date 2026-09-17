Chủ động xử lý tình huống cháy, nổ tại Công ty Yamaha Motor Việt Nam

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội vừa phối hợp với Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Các lực lượng triển khai phương án chữa cháy và CNCH theo kế hoạch

Buổi thực tập được tổ chức tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó, xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Đối với các cơ sở sản xuất, việc duy trì lực lượng PCCC tại chỗ, thường xuyên tổ chức thực tập phương án có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng, phương tiện mà còn giúp cán bộ, công nhân, người lao động hình thành kỹ năng xử lý ban đầu, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan, cháy lớn khi sự cố xảy ra.

Diễn tập phương án CC&CNCH tại nhà máy số 2

Trong buổi thực tập, lực lượng PCCC cơ sở Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 và khu vực số 3 đã thực hành các nội dung theo phương án được xây dựng. Quá trình tổ chức thực tập đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm việc triển khai lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống được thực hiện nhanh chóng, thống nhất.

Từ thực tế triển khai, lực lượng tham gia có điều kiện kiểm tra khả năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đánh giá những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình xử lý sự cố. Đây cũng là cơ sở để rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án, bảo đảm sát với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Diễn tập phương án CC&CNCH tại nhà máy số 1

Thông qua buổi thực tập, cán bộ, công nhân, người lao động và lực lượng PCCC cơ sở của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH.

Đặc biệt, việc trực tiếp tham gia thực hành giúp lực lượng PCCC cơ sở nhận thức rõ hơn vai trò của công tác phòng ngừa và xử lý ngay từ những phút đầu khi sự cố xảy ra. Trong điều kiện cháy, nổ diễn biến nhanh, khả năng phát hiện sớm, báo động, tổ chức chữa cháy ban đầu và hướng dẫn thoát nạn kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, thực tập tại cơ sở là dịp nâng cao kỹ năng tiếp cận, tổ chức lực lượng và phối hợp xử lý tình huống thực tế. Qua đó, góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm khi có yêu cầu, lực lượng, phương tiện được triển khai nhanh chóng, đúng phương án.

Việc duy trì thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục góp phần xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa trong cán bộ, công nhân và người lao động. Qua đó, nâng cao khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó của lực lượng PCCC cơ sở, tạo thế chủ động trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản.