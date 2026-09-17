Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động phân luồng từ sáng sớm

ANTD.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17-9 khiến nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng, giao thông bị ảnh hưởng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã chủ động triển khai phương án hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, khoảng 7h30 ngày 17-9, nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố xuất hiện tình trạng ngập úng. Mưa lớn đúng vào thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường khiến việc di chuyển tại nhiều khu vực gặp khó khăn.

Nhiều tuyến đường ngập nước, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân

Tại khu vực nội đô, các điểm ngập được ghi nhận gồm đầu đường Huỳnh Thúc Kháng giao Láng Hạ; khu vực số 165 Thái Hà; Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng; đường Phùng Hưng, đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng; đường Tố Hữu; phố Nguyễn Văn Trỗi; đường Quyết Thắng; đường Vũ Đức Úy; đường Triều Khúc; đường Yên Xá vào Tổng cục 5; ngã tư Phạm Tu - Quang Liệt; đường Nguyễn Khuyến, khu vực giáp Yên Xá; khu vực giữa hai hồ Văn Quán và cầu Yên Sở.

Tại khu vực phía Tây Thành phố, nhiều tuyến đường, nút giao cũng bị ảnh hưởng bởi ngập úng như Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng; Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục; Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến; khu vực Trần Bình - Ủy ban Mai Dịch cũ; Đại lộ Thăng Long - Bảo tàng Quân sự và đầu cầu vượt 70 - Miêu Nha.

Lực lượng CSGT triển khai hướng dẫn, phân luồng trên khắp các tuyến phố, nhất là những khu vực trũng, ngập sâu, giúp bà con đi lại an toàn

Trên Quốc lộ 32, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng ngập tại một số đoạn Km18+500 - Km19+000; khu vực Tân Tây Đô Km17+100 - Km17+650; Km16+500 - Km16+900 và Km14+500.

Trước tình trạng ngập úng diễn ra trên diện rộng, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tại những vị trí ngập sâu, biển cảnh báo được bố trí để cảnh báo người dân; cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn phương tiện, điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện đi vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng CSGT cũng chủ động nắm tình hình tại các tuyến, nút giao trọng điểm, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, góp phần hạn chế ùn tắc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cùng với lực lượng Công an xã, phường đảm bảo TTATGT trong mưa lớn

Đến khoảng 9h ngày 17-9, mực nước tại một số điểm ngập đã có dấu hiệu rút. Tuy nhiên, trời vẫn tiếp tục có mưa trên địa bàn Thành phố, nguy cơ ngập úng và ùn tắc giao thông tiếp tục hiện hữu. Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực bị ảnh hưởng, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước diễn biến mưa lớn, Phòng CSGT khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và tình hình giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Người tham gia giao thông cần hạn chế di chuyển qua những tuyến đường đang ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Trong quá trình điều khiển phương tiện dưới trời mưa lớn, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp và tăng cường quan sát. Đặc biệt, không cố tình điều khiển phương tiện qua những khu vực nước ngập sâu khi chưa đánh giá được mức độ an toàn.

Tại các vị trí ngập sâu, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo

Phòng CSGT cũng lưu ý người dân chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông lốc; tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện dưới gốc cây, gần công trình xây dựng, biển quảng cáo hoặc những vị trí có nguy cơ cây đổ, vật thể rơi.

Khi phát hiện cây đổ, chướng ngại vật hoặc khu vực có dấu hiệu mất an toàn, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời thông tin cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội duy trì tinh thần chủ động, sẵn sàng triển khai lực lượng tại các điểm nóng, quyết liệt điều tiết, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.